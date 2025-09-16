Luciano comenta poder de decisão em mata-matas pelo São Paulo: "Sou abençoado"

Luciano se prepara para tentar fazer a diferença para o São Paulo em mais uma decisão. Nesta quinta-feira, o Tricolor visita a LDU, na altitude de Quito, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, e conta com seu camisa 10 para, quem sabe, voltar para casa com um bom resultado na bagagem.

Luciano é o quarto jogador com mais gols em mata-mata na história do São Paulo. O jogador já balançou as redes 22 vezes em 62 jogos eliminatórias com a camisa tricolor, ficando atrás apenas de três nomes do clube: Luis Fabiano (55 gols), França (36 gols) e Raí (25 gols).

"Sou um cara abençoado, tenho o privilégio de vestir essa camisa. Nesses jogos decisivos, Deus sempre me abençoa. Espero que mais uma vez ele possa me abençoar, que eu possa fazer gols ou dar assistências para os meus companheiros, ampliar esses números que são bons em mata-matas por esse clube. Não adianta eu fazer o gol e a gente não ganhar. Espero que nossa equipe possa jogar bem acima de tudo, sair de lá vitoriosa e trazer um bom resultado pro Morumbis", disse Luciano.

A expectativa é de que o camisa 10 seja titular no ataque, setor que conta com muitos desfalques atualmente. Resta saber quem atuará ao lado de Luciano contra a LDU.

"A gente vem de excelentes resultados, nossa equipe está com confiança, a gente tem a nossa própria ideia de jogo, isso faz muito parte do que estamos treinando nesses dias. Com vários desfalques colocamos em prática contra o Botafogo, isso é bom, porque quando você está ganhando, a confiança aumenta. Vai ser um jogo bastante difícil, é quartas de final da Libertadores, mas nosso time está preparado e vamos para lá fazer um grande jogo", prosseguiu.

O São Paulo nunca venceu a LDU fora de casa. Em três jogos na altitude de Quito, foram três derrotas. Agora, os comandados do técnico Hernán Crespo esperam acabar com essa sina e se aproximarem da tão sonhada vaga na semifinal da Libertadores. No último encontro entre as duas equipes, o Tricolor levou a pior, por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana. No Morumbis, venceu por 1 a 0, mas caiu nos pênaltis, por 5 a 4.

"A gente está trabalhando alguns aspectos, vimos o vídeo dos jogos deles, estamos aprendendo também nessa parte de vídeo. A altitude conta, sim, mas fomos lá e fizemos um bom jogo, um bom segundo tempo, e trouxemos um resultado reversível pro Morumbis. A gente sabe das dificuldades, mas também sabemos da qualidade do nosso elenco", concluiu Luciano.