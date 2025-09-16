Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Liverpool recebe o Atlético de Madrid em Anfield, na Inglaterra. A bola rola às 16h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo será transmitido pela HBO Max.
Como chegam os times?
O Liverpool é líder da Liga Inglesa, acumulando quatro vitórias em quatro partidas. Em seu último jogo, contra o Arsenal, o time ganhou pelo placar mínimo. Já o Atlético de Madrid é o 11º colocado no Campeonato Espanhol, com um triunfo, um empate e uma derrota. Em seu confronto mais recente, a equipe superou o Villarreal por 2 a 0.
Histórico de confronto
As equipes se enfrentaram oito vezes, com grande equilíbrio nos resultados. Foram três vitórias do time inglês, três triunfos da equipe espanhola e dois empates. A última partida foi disputada em 2021, também pela Liga dos Campeões. Na ocasião, o Liverpool levou a melhor pelo placar de 2 a 0.
Prováveis escalações
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké
Técnico: Arne Slot
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Barrios, Koke e González; Simeone, Griezmann e Julián Álvarez
Técnico: Diego Simeone
Próximo jogo Liverpool
Liverpool x Everton | Campeonato Inglês
Data e horário: 20 de setembro, às 8h30 (de Brasília)
Local: Anfield
Próximo jogo Atlético de Madrid
Mallorca x Atlético de Madrid | Campeonato Espanhol
Data e horário: 21 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
Local: Estadi Mallorca Son Moix
FICHA TÉCNICA
LIVERPOOL X ATLÉTICO DE MADRID
Competição: Liga dos Campeões
Local: Anfield
Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Transmissão: HBO Max.
Arbitragem: Maurizio Mariani (ITA)
Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
VAR: Marco Di Bello (ITA)