Topo

Esporte

Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

16/09/2025 20h00

Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Liverpool recebe o Atlético de Madrid em Anfield, na Inglaterra. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo será transmitido pela HBO Max.

Como chegam os times?

O Liverpool é líder da Liga Inglesa, acumulando quatro vitórias em quatro partidas. Em seu último jogo, contra o Arsenal, o time ganhou pelo placar mínimo. Já o Atlético de Madrid é o 11º colocado no Campeonato Espanhol, com um triunfo, um empate e uma derrota. Em seu confronto mais recente, a equipe superou o Villarreal por 2 a 0.

Histórico de confronto

As equipes se enfrentaram oito vezes, com grande equilíbrio nos resultados. Foram três vitórias do time inglês, três triunfos da equipe espanhola e dois empates. A última partida foi disputada em 2021, também pela Liga dos Campeões. Na ocasião, o Liverpool levou a melhor pelo placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké

Técnico: Arne Slot

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Barrios, Koke e González; Simeone, Griezmann e Julián Álvarez

Técnico: Diego Simeone

Próximo jogo Liverpool

Liverpool x Everton | Campeonato Inglês

Data e horário: 20 de setembro, às 8h30 (de Brasília)

Local: Anfield

Próximo jogo Atlético de Madrid

Mallorca x Atlético de Madrid | Campeonato Espanhol

Data e horário: 21 de setembro, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estadi Mallorca Son Moix

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X ATLÉTICO DE MADRID

Competição: Liga dos Campeões

Local: Anfield

Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: HBO Max.

Arbitragem: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

?Mais sorte que juízo?: Comentaristas analisam vitória do Real na Champions

Lautaro Díaz valoriza estreia pelo Santos e projeta clássico contra o São Paulo

Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: veja onde assistir

Ajax x Inter de Milão pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

MP apura se Corinthians fez uso de imóvel de empresário ligado ao PCC

Memphis, do Corinthians, faz post enigmático e desabafa: "Muitas mentiras foram espalhadas"