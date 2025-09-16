Líder, Palmeiras bate Internacional e emenda 4ª vitória seguida no Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Palmeiras visitou o Internacional na Morada dos Quero-Queros, venceu por 2 a 0 e aumentou sua sequência de vitórias. Juliano e Juan Francisco balançaram as redes para o Verdão.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 43 pontos, na primeira colocação da tabela, e aumentou sua sequência de vitórias para quatro (América-MG, Bahia, Corinthians e Internacional). Do outro lado, ao ser derrotado, o internacional permaneceu com 18 somados, na 17ª posição do torneio de base.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Escalação utilizada pelo Palmeiras

Luiz Fernando; Samuel, Guilherme Lira, Luccas Ramon e Kauã Nunes; Niakson, Ruan Yago e Vinicius; Wesley, Juliano e Thauan



Técnico: Artur Itiro

Data e horário do próximo jogo

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima terça, às 15h (de Brasília), quando recebe o Cuiabá. Ao mesmo tempo, o Internacional visita o Fluminense. Ambos os duelos serão válidos pela 18ª e última rodada da primeira fase da competição.