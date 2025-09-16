Líder do ranking peso-pena abre as portas para revanche contra Diego Lopes

Invicto e atual número 1 do ranking peso-pena (66 kg) do UFC, Movsar Evloev voltou a movimentar as redes sociais ao comentar sobre o futuro da divisão. Em publicações recentes no X (antigo Twitter), o russo declarou ser o único capaz de destronar o campeão Alexander Volkanovski, mas também se mostrou disposto a encarar outros nomes em alta na categoria - incluindo uma possível revanche contra Diego Lopes (clique aqui e aqui ou veja abaixo).

A declaração surge como uma resposta direta às especulações nos bastidores. Com Volkanovski ainda sem adversário definido para sua próxima defesa de título, os nomes de Lerone Murphy, também invicto, e do brasileiro radicado no México, que vem de uma vitória expressiva sobre Jean Silva no Noche UFC, surgem como os principais cotados ao posto de desafiante.

"Sou o único cara que pode vencer Volk agora, mas se eu tiver que lutar contra Lerone ou Diego, não terei problema em fazê-lo. Ganhei muito fácil do Diego Lopes, do Arnold Allen e do Aljamain Sterling. Ninguém merece nada e se algum deles quiser lutar comigo de novo eu não tenho problema nenhum", escreveu Evloev, em tom provocativo.

Revanche?

O russo e Diego se enfrentaram em maio de 2023, no UFC 288, quando o atleta nascido em Manaus aceitou o combate com apenas cinco dias de antecedência. Mesmo com a preparação limitada, o representante da Lobo Gym impressionou e teve bons momentos na luta, mas acabou derrotado por decisão unânime em um duelo que foi premiado como 'Luta da Noite'.

Desde então, ambos seguem caminhos distintos, mas igualmente vitoriosos. Evloev manteve sua invencibilidade e permanece no topo da divisão, ainda à espera da tão desejada chance pelo cinturão. Já 'Franja' teve sua oportunidade contra Volkanovski, mas não conseguiu superar o australiano e conquistar o título.

