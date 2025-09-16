Lautaro Díaz valoriza estreia pelo Santos e projeta clássico contra o São Paulo

O empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, marcou a primeira vez de Lautaro Díaz com a camisa do Santos. Titular na Arena MRV, o atacante argentino fez questão de destacar a entrega que pretende repetir nas próximas rodadas.

"Foi uma alegria muito grande para mim fazer minha estreia pelo Santos, num jogo tão importante. Estou muito contente com essa oportunidade e espero continuar assim. Eu sempre vou deixar a vida em cada jogada, em cada jogo. Às vezes você precisa disso quando não se consegue jogar. Então, nesse sentido, eu sempre vou entregar tudo para o coletivo", afirmou o camisa 19 à Santos TV.

Além da dedicação, Lautaro ressaltou a qualidade dos companheiros recém-chegados e a expectativa por um entrosamento mais sólido já nos próximos compromissos.

Situação do Santos

"Os caras são muito bons, então é bom saber também que estamos todos aqui para ajudar uns aos outros. Depois do primeiro jogo, você já sabe como joga cada um, quais são as qualidades de cada jogador e esse entrosamento vai ser muito importante para os próximos jogos", completou.

O Santos volta a campo no domingo, diante do São Paulo, na Vila Belmiro, em um clássico que ganha peso pela situação da equipe na tabela. O Peixe ocupa a 16ª posição, com 23 pontos, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

