Lanús faz no fim, vence Flu e larga na frente nas quartas da Sul-Americana

Jogadores do Lanús comemoram gol sobre o Fluminense em jogo da Sul-Americana Imagem: Luis ROBAYO / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

16/09/2025 23h23

Com gol nos momentos finais, o Lanús (ARG) venceu o Fluminense por 1 a 0 nesta terça-feira, em confronto pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O gol da partida foi marcado por Marcelino Moreno. Com o resultado, a equipe argentina saiu em vantagem pela vaga na semifinal do torneio, enquanto o Flu precisará reverter o placar em casa.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana: Fluminense e Lanús brigam em duelo pela volta das quartas na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. Quem se classificar terá como adversário Alianza Lima (ARG) ou Universidad de Chile (CHI).

Gols e destaques

Nonato arriscou, mas Izquierdoz fechou bem. O meia recebeu passe na entrada da grande área e finalizou forte, mas o zagueiro conseguiu defesa de futsal e evitou o gol do Fluminense com o pé.

Marcelino Moreno decidiu no final! Já aos 44 minutos do segundo tempo, o camisa 10 recebeu passe de Salvio dentro da área pela direita após belo contra-ataque, finalizou de carrinho e balançou as redes pelo Lanús.

Ficha técnica
Lanús (ARG) 1 x 0 Fluminense

Competição: Ida das quartas de final da Copa Sul-Americana
Local: Estádio Ciudad de Lanús - Buenos Aires, Argentina
Data e hora: 16 de setembro de 2025, às 21h30
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Carlos Barreiro e Agustín Berisso (URU)
VAR: Leodán González (URU)
Gol: Marcelino Moreno, aos 44'/2ºT
Amarelos: Pérez, Walter Bou e Medina (Lanús); Bernal (Fluminense)

Lanús: Losado; Pérez (Mendez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno (Franco Watson); Segovia (Aquino), Salvio (Lautaro Acosta) e Castillo (Walter Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino

Fluminense: Fábio; Guga (Fidelis), Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato (Acosta), Hércules e Martinelli (Bernal); Canobbio, Serna (Soteldo) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho

