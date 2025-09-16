Kaio Jorge revela dispensa da base do São Paulo: "Falaram que não tinha altura"

Kaio Jorge revelou que foi dispensado na base do São Paulo. O jogador revelado pelo Santos e atualmente no Cruzeiro explicou o motivo de não ter continuado sua formação no Tricolor e, por consequência, sua ida para o Peixe.

"Quando eu chego no São Paulo, fico duas semanas fazendo teste. Faço gol de tudo que é jeito: bicicleta, dou chapéu, caneta. Só que na época eu era um pouco franzino, um pouco baixo para a minha idade, e me falaram que eu não tinha altura", revelou Kaio Jorge à TV Cruzeiro.

Sem espaço no São Paulo, o atacante teve a oportunidade de defender o Vitória, da Bahia, mas seu desejo não era retornar ao Nordeste, já que é natural de Olinda, em Pernambuco.

"Eles queriam me mandar para o Vitória para fazer outro teste, só que eu não queria voltar para o Nordeste. Eu queria ficar pelo Sudeste e tive a oportunidade de ir para o Santos. Consegui passar no primeiro dia de testes e de lá para cá foi só alegria", completou Kaio Jorge.

Atualmente no Cruzeiro, Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e, inclusive, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na última Data Fifa.