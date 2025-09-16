Topo

Esporte

Jornal aponta prazo para Ruben Amorim evitar demissão no Manchester United

16/09/2025 13h52

O português Ruben Amorim pode estar com os dias contados no comando do Manchester United. O treinador está pressionado depois da derrota no clássico contra o Manchester City, no último domingo, por 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

O clube tem apenas uma vitória em quatro rodadas e ocupa a 14ª posição, com quatro pontos. Agora, Ruben Amorim tem três jogos para tentar salvar seu emprego no Manchester United, de acordo com o jornal britânico Mirror.

A equipe volta a campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), quando encara o Chelsea, em Old Trafford. Em seguida, visita o Brentford no dia 27 de setembro (sábado), no Brentford Community Stadium. Por fim, o Manchester United recebe o Sunderland no dia 4 de outubro (sábado), novamente em Old Trafford. Os três jogos são válidos pelo Campeonato Inglês.

Pressão

Além do início ruim, a pressão sobre o treinador Ruben Amorim vem desde a temporada passada. Em 31 jogos disputados no Campeonato Inglês, o Manchester United conquistou apenas oito vitórias sob o comando do português.

O clube terminou a última edição da Premier League na 15ª posição, sua pior colocação em 51 anos. O United ainda perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham.

O jornal ainda revelou que Ruben Amorim perdeu a confiança de alguns jogadores mais experientes do elenco. Apesar disso, a diretoria do clube garante que apoia o treinador e não tem planos imediatos para demiti-lo.

Lista de substitutos

Ainda assim, o Manchester United já tem uma lista de possíveis substitutos para Ruben Amorim, em caso de demissão, de acordo com o Mirror. 

Entre os candidatos, estão Oliver Glasner, técnico do Crystal Palace, Marco Silva, do Fulham, e Andoni Iraola, do Bournemouth. Além deles, o ex-treinador da seleção inglesa Gareth Southgate (livre no mercado) e Mauricio Pochettino, da seleção dos Estados Unidos, também estão sendo considerados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Transmissão ao vivo de Juventus x Dortmund pela Champions: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Olympique pela Champions: veja onde assistir

Com treino tático, Palmeiras encerra preparação para pegar o River Plate; veja escalação

Paraguaio Alexis Duarte tem Gómez como exemplo e mira conquistas em apresentação no Santos

Esquiador de 25 anos da seleção italiana morre após acidente em treino no Chile

Ilia Topuria ironiza astro do boxe após comparação com Conor McGregor

Goleiro Rossi se vê em melhor fase da carreira no Flamengo

Jornal aponta prazo para Ruben Amorim evitar demissão no Manchester United

Renan Lodi treina no Athletico e aguarda definição de rescisão com o Al-Hilal junto à Fifa

Tom Brady 'abandona' aposentadoria para torneio de flag com estrelas da NFL na Arábia Saudita

Duarte revela papo com Gómez e celebra chance no Santos após experiência na Rússia