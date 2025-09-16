Jornal aponta prazo para Ruben Amorim evitar demissão no Manchester United

O português Ruben Amorim pode estar com os dias contados no comando do Manchester United. O treinador está pressionado depois da derrota no clássico contra o Manchester City, no último domingo, por 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

O clube tem apenas uma vitória em quatro rodadas e ocupa a 14ª posição, com quatro pontos. Agora, Ruben Amorim tem três jogos para tentar salvar seu emprego no Manchester United, de acordo com o jornal britânico Mirror.

A equipe volta a campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), quando encara o Chelsea, em Old Trafford. Em seguida, visita o Brentford no dia 27 de setembro (sábado), no Brentford Community Stadium. Por fim, o Manchester United recebe o Sunderland no dia 4 de outubro (sábado), novamente em Old Trafford. Os três jogos são válidos pelo Campeonato Inglês.

"We need to work on a lot of things." Ruben's post-match reaction ?? ? Manchester United (@ManUtd) September 14, 2025

Pressão

Além do início ruim, a pressão sobre o treinador Ruben Amorim vem desde a temporada passada. Em 31 jogos disputados no Campeonato Inglês, o Manchester United conquistou apenas oito vitórias sob o comando do português.

O clube terminou a última edição da Premier League na 15ª posição, sua pior colocação em 51 anos. O United ainda perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham.

O jornal ainda revelou que Ruben Amorim perdeu a confiança de alguns jogadores mais experientes do elenco. Apesar disso, a diretoria do clube garante que apoia o treinador e não tem planos imediatos para demiti-lo.

Lista de substitutos

Ainda assim, o Manchester United já tem uma lista de possíveis substitutos para Ruben Amorim, em caso de demissão, de acordo com o Mirror.

Entre os candidatos, estão Oliver Glasner, técnico do Crystal Palace, Marco Silva, do Fulham, e Andoni Iraola, do Bournemouth. Além deles, o ex-treinador da seleção inglesa Gareth Southgate (livre no mercado) e Mauricio Pochettino, da seleção dos Estados Unidos, também estão sendo considerados.