João Fonseca conhece ídolo Roger Federer antes de estreia na Laver Cup: 'Finalmente'

Às vésperas de sua estreia na Laver Cup, João Fonseca viveu um momento especial: conheceu pessoalmente Roger Federer, um de seus grandes ídolos no tênis. O brasileiro, atual número 45 do mundo, já havia declarado diversas vezes que o suíço é sua principal inspiração no esporte.

"É um prazer finalmente conhecê-lo", escreveu Fonseca ao publicar uma foto ao lado de Federer nas redes sociais. A postagem emocionou os fãs, que celebraram o encontro entre as duas gerações. "Um me fez amar o tênis e o outro me fez voltar a assistir!", comentou um internauta.

O registro também foi divulgado em vídeo no perfil oficial da Laver Cup. Antes da entrada de Federer na sala, Fonseca brincou que estava com as "mãos suando" de nervoso, visivelmente emocionado.

O jovem brasileiro disputará pela primeira vez o torneio de equipes, realizado em São Francisco, nos Estados Unidos, entre sexta e domingo. Ele defenderá o Time Mundo, ao lado do australiano Alex de Minaur, do argentino Francisco Cerúndolo e dos norte-americanos Taylor Fritz, Alex Michelsen e Reilly Opelka, sob o comando do capitão Andre Agassi.

Do outro lado, pelo Time Europa, estão nomes de peso como o espanhol Carlos Alcaraz, o alemão Alexander Zverev, o dinamarquês Holger Rune e o italiano Flavio Cobolli.

Federer se despediu do circuito profissional justamente em uma edição da Laver Cup, em 2022. Sua última partida foi nas duplas, ao lado do espanhol Rafael Nadal, contra os norte-americanos Frances Tiafoe e Jack Sock. Co-fundador do torneio, Federer idealizou a competição ao lado dos tenistas Bjorn Borg, John McEnroe e Rod Laver.

A despedida do suíço é uma das lembranças mais marcantes para Fonseca. "A melhor e pior memória que tenho (do torneio) é de Roger Federer. Lembro-me dele se retirando das quadras, chorando. É uma ótima, mas também má lembrança", disse o brasileiro no último domingo.

Fonseca também já havia revelado que, na infância, chegou a se lesionar ao tentar imitar o estilo de Federer. Em entrevista durante o Australian Open, contou: "Meu ídolo sempre foi Roger. Eu cresci o vendo e acho que todo mundo queria jogar como ele. Eu até tentei quando era jovem, tentando copiar o backhand de uma mão, que era uma de suas marcas. Mas fiquei com problemas no cotovelo depois de uma semana. Então pensei: 'Esquece. Vou voltar para as duas mãos'. Mas sim, ele é um ídolo para mim e me inspira."