Topo

Esporte

Jean Silva afirma que Diego Lopes será campeão do UFC; veja

16/09/2025 16h32

O clima de respeito prevaleceu no reencontro entre Diego Lopes e Jean Silva nos bastidores do UFC Noche, realizado no último sábado (13), em San Antonio (EUA). Após uma luta intensa, encerrada com vitória por nocaute técnico no segundo round para o brasileiro radicado no México, os compatriotas deixaram as provocações de lado e trocaram algumas palavras (clique aqui ou veja abaixo).

Em vídeo publicado no canal oficial de Diego no 'Youtube', Jean aparece cumprimentando o adversário logo após o fim do evento. Visivelmente emocionado e ainda se recuperando do resultado, o catarinense fez questão de reconhecer a performance do rival.

"Você vai ser campeão dessa p***", afirmou 'Lord', olhando nos olhos do adversário.

Confiante e tranquilo, 'Franja' respondeu com naturalidade. Apesar do clima hostil antes da luta, com provocações de ambos os lados, o tom nos bastidores foi completamente diferente.

"Eu sei que vou ser. Essa noite eu demonstrei. Você vai continuar trabalhando e, um dia, você vai chegar lá", disse o vencedor.

Próximos passos

A vitória reforça a ascensão de Diego Lopes na divisão dos penas (66 kg) e o coloca ainda mais próximo de uma disputa pelo cinturão. Com o triunfo, o manauara pode entrar de vez na conversa para enfrentar, novamente, o campeão Alexander Volkanovski.

Já para Jean Silva, o revés representa a primeira derrota no UFC e freia momentaneamente sua boa sequência dentro da organização. Ainda assim, o atleta da 'Fighting Nerds' demonstrou maturidade ao reconhecer o mérito do oponente e deve seguir sendo observado como um nome promissor na categoria.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Em jogo de oito gols, Juventus busca empate com o Dortmund no último lance pela Champions

Mbappé faz 2 e Real Madrid vira sobre Olympique na Champions; Juventus busca empate épico

Surpresa de milhões! Campeão do UFC, Chimaev recebe supercarro de presente

Benfica toma virada e perde de time do Azerbaijão na estreia da Champions

Mbappé brilha, e Real vence Olympique de Marselha na estreia da Champions

Real Madrid vira sobre o Marselha com dois gols de pênalti de Mbappé em estreia na Champions

Tottenham bate Villarreal com falha feia de goleiro brasileiro na Champions

Líder, Palmeiras bate Internacional e emenda 4ª vitória seguida no Brasileiro sub-17

Rodrygo ganha espaço com Xabi Alonso e indica disputa com Vinícius Júnior no Real Madrid

Como Palmeiras deve encarar River Plate? Comentaristas opinam

Osmar Stabile nomeia quatro novos diretores no Corinthians