Jean Silva afirma que Diego Lopes será campeão do UFC; veja

O clima de respeito prevaleceu no reencontro entre Diego Lopes e Jean Silva nos bastidores do UFC Noche, realizado no último sábado (13), em San Antonio (EUA). Após uma luta intensa, encerrada com vitória por nocaute técnico no segundo round para o brasileiro radicado no México, os compatriotas deixaram as provocações de lado e trocaram algumas palavras (clique aqui ou veja abaixo).

Em vídeo publicado no canal oficial de Diego no 'Youtube', Jean aparece cumprimentando o adversário logo após o fim do evento. Visivelmente emocionado e ainda se recuperando do resultado, o catarinense fez questão de reconhecer a performance do rival.

"Você vai ser campeão dessa p***", afirmou 'Lord', olhando nos olhos do adversário.

Confiante e tranquilo, 'Franja' respondeu com naturalidade. Apesar do clima hostil antes da luta, com provocações de ambos os lados, o tom nos bastidores foi completamente diferente.

"Eu sei que vou ser. Essa noite eu demonstrei. Você vai continuar trabalhando e, um dia, você vai chegar lá", disse o vencedor.

Próximos passos

A vitória reforça a ascensão de Diego Lopes na divisão dos penas (66 kg) e o coloca ainda mais próximo de uma disputa pelo cinturão. Com o triunfo, o manauara pode entrar de vez na conversa para enfrentar, novamente, o campeão Alexander Volkanovski.

Já para Jean Silva, o revés representa a primeira derrota no UFC e freia momentaneamente sua boa sequência dentro da organização. Ainda assim, o atleta da 'Fighting Nerds' demonstrou maturidade ao reconhecer o mérito do oponente e deve seguir sendo observado como um nome promissor na categoria.

