Internacional x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

Nesta terça-feira, o elenco sub-17 do Palmeiras visitará o Internacional, às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS. O jogo é válido pela 18ª rodada da fase inicial do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir: a partida será transmitida pela TV Palmeiras, no Youtube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O Verdão entra em campo com o primeiro lugar já garantido na classificação e, consequentemente, com a vaga carimbada às quartas de final. Atualmente com 40 pontos, o Palmeiras soma 13 vitórias, um empate e três derrotas.

Será o primeiro duelo do time paulista após a eliminação no Mundial da categoria. A equipe comandada por Artur Itiro se despediu do torneio na semifinal, ao ser superada pelo Barcelona, nos pênaltis.

O Internacional, por sua vez, não possui mais chances de avançar às quartas de final. Isso porque o Colorado é o 16º, com 18 pontos, 11 a menos em relação ao Vasco, que abre a zona de classificação.