Topo

Esporte

Internacional x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

16/09/2025 08h00

Nesta terça-feira, o elenco sub-17 do Palmeiras visitará o Internacional, às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS. O jogo é válido pela 18ª rodada da fase inicial do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir: a partida será transmitida pela TV Palmeiras, no Youtube.

O Verdão entra em campo com o primeiro lugar já garantido na classificação e, consequentemente, com a vaga carimbada às quartas de final. Atualmente com 40 pontos, o Palmeiras soma 13 vitórias, um empate e três derrotas.

Será o primeiro duelo do time paulista após a eliminação no Mundial da categoria. A equipe comandada por Artur Itiro se despediu do torneio na semifinal, ao ser superada pelo Barcelona, nos pênaltis.

O Internacional, por sua vez, não possui mais chances de avançar às quartas de final. Isso porque o Colorado é o 16º, com 18 pontos, 11 a menos em relação ao Vasco, que abre a zona de classificação.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Internacional x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

Apostador fatura R$ 25 milhões com vitória de Crawford sobre Canelo no boxe

Reedição de final e jogos alternativos: curiosidades da primeira rodada da Liga dos Campeões

Inter Miami x Seattle Sounders: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela MLS

Fluminense encara Lanús na Argentina em busca de vantagem nas quartas da Copa Sul-Americana

Chapecoense tenta se firmar no G-4 no fechamento da 26ª rodada da Série B

Contra LDU, Rigoni pode ampliar bons números em mata-matas pelo São Paulo

De olho no São Paulo, Santos não ganha há quatro jogos no Brasileirão

Palmeiras nunca foi eliminado para o River Plate em mata-matas de Libertadores; veja retrospecto

Zagueira celebra primeiro título pelo Corinthians e projeta novas conquistas: "Brigar por tudo"

Topuria dobra a aposta e desafia Crawford e Canelo para eventual superluta de boxe