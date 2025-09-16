Interlagos não terá corrida sprint na Fórmula 1 em 2026; veja detalhes

Na manhã desta terça-feira, a Fórmula 1 divulgou a lista de pistas que receberão corridas sprint na temporada de 2026. O Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, não contará com a prova pela primeira vez desde a introdução do formato, em 2021. Serão realizadas apenas a corrida principal e os treinos qualificatórios.

Outros três locais também deixaram de receber corridas sprint. Além de Interlagos, Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos) e Lusail (Catar) saíram do calendário. Já Xangai (China) e Miami (EUA) foram mantidas.

No lugar dessas quatro pistas, a Fórmula 1 anunciou as substitutas: Montreal (Canadá), Silverstone (Grã-Bretanha), Zandvoort (Holanda) e Marina Bay (Singapura).

Novo calendário de corridas sprint para a temporada de 2026 da Fórmula 1. (Reprodução: F1)

Por que mudou?

A Fórmula 1 não divulgou as motivações exatas para a alteração e apenas afirmou que as novas pistas irão colocar "mais drama" na próxima temporada, que terá a introdução de novos regulamentos técnicos e de motores.

No entanto, é possível notar que o clima foi um fator determinante. Por se tratar de uma corrida dinâmica, com cerca de 100 km em vez dos mais de 300 km de um GP tradicional, a Fórmula 1 busca evitar que as corridas sprint ocorram sob chuva.

Assim, Interlagos acabou não atendendo a esse possível requisito. Nos últimos anos, a etapa paulista conviveu com fortes chuvas, que atrapalharam e até adiaram provas.

Dessa forma, Interlagos se prepara para receber sua quinta corrida sprint no dia 8 de novembro. Será a última prova nesse formato em São Paulo até uma eventual mudança no calendário.

Vencedores da corrida sprint em Interlagos

2021 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 29min09s559

2022 - George Russell (Mercedes) - 30min11s307

2023 - Max Verstappen (Red Bull) - 30min07s209

2024 - Lando Norris (McLaren) - 29min46s045

Sprinting round the world in 2026 ? Announcing the six Grand Prix weekends which will feature #F1Sprint next season - including first-time trips to Canada, Netherlands and Singapore!#F1 pic.twitter.com/3KOhQ65jsQ ? Formula 1 (@F1) September 16, 2025

O que é corrida sprint?

Com cerca de um terço da distância de um Grande Prêmio, a corrida sprint é bem mais curta e leva, em média, apenas 30 minutos.

Sua principal característica é o dinamismo, ao contrário dos GPs tradicionais, nos quais a estratégia costuma se sobressair.

A pontuação também é diferente: o vencedor leva oito pontos, o segundo sete, e assim sucessivamente até o oitavo colocado, que marca um ponto.