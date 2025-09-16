Topo

Inter Miami x Seattle Sounders: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela MLS

16/09/2025 08h00

Nesta terça-feira, Inter Miami e Seattle Sounders medem forças em duelo válido pela 31ª rodada da Major League Soccer (MLS). A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium.

Onde assistir Inter Miami x Seattle Sounders ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+.

Como chegam Inter Miami e Seattle Sounders?

O Inter Miami vem de uma derrota por 3 a 0 diante do Charlotte FC e ocupa a oitava posição na Conferência Leste da MLS, com 46 pontos. Já o Seattle Sounders é o quarto colocado na Conferência Oeste, com 45 pontos, e vem de um empate por 2 a 2 com o Los Angeles Galaxy.

Recentemente, as equipes se enfrentaram pela final da League Cup, e o Seattle Sounders venceu o time defendido pelo astro Lionel Messi por 3 a 0.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari, Jordi Alba, Lujan, Falcón e Fray; Segovia, Sergio Busquets, Bright e Rodrigo De Paul; Allende e Lionel Messi.

Técnico: Javier Mascherano

Seattle Sounders: Frei, Baker-Whiting, Ragen, Gómez e Roldan; Roldan, Vargas, Rothrock, Ferreira e Kossa-Rienzi; Musovski.

Técnico: Brian Schmetzer

