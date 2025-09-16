Ilia Topuria ironiza astro do boxe após comparação com Conor McGregor

A rivalidade entre MMA e boxe ganhou mais um capítulo com a intensificação das provocações entre Ilia Topuria e Terence Crawford. Campeão peso-leve (70 kg) do UFC, o georgiano radicado na Espanha respondeu de forma contundente às declarações do multicampeão invicto da nobre arte, que afirmou não conhecer a carreira do lutador e ainda minimizou seu impacto ao compará-lo negativamente com Conor McGregor.

A declaração do pugilista foi feita durante entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', em que afirmou que Topuria está "muito longe do nível de McGregor". A fala repercutiu rapidamente nas redes sociais e gerou resposta imediata por parte do atual dono do cinturão dos leves do UFC (clique aqui ou veja abaixo).

"Você diz que é fã de MMA, mas nem sabe quem eu sou. Interessante. Da primeira vez que nos vimos, você me desejou boa sorte na semana da minha luta. Sua memória está falhando - e em breve seu queixo também vai falhar", escreveu 'El Matador' em seu perfil no 'X' (antigo Twitter), rebatendo o comentário do boxeador norte-americano.

Além da provocação direta, o campeão do UFC reforçou sua postura como representante da comunidade do MMA em um eventual confronto entre as modalidades. Para ele, um possível embate com Crawford transcenderia rivalidades pessoais.

"Vou representar toda a comunidade. O número 1 peso-por-peso em lutas de verdade contra o número 1 do boxe", desafiou, em tom confiante.

Hypados

Topuria vive o auge de sua trajetória no esporte, com um cartel perfeito de 17 vitórias e dois cinturões conquistados: o dos penas (66 kg) e, mais recentemente, o dos leves, com um nocaute dominante sobre Charles 'Do Bronx' Oliveira. Do outro lado, Crawford também atravessa uma fase consagradora, após superar 'Canelo' Álvarez e consolidar seu nome entre os maiores pugilistas da atualidade.

You say you're an MMA fan but you don't even know who I am... interesting. The first time we met you told me 'good luck this week with your fight.' Your memory fails you... and soon your chin will too.

I'll represent the entire MMA community. Pound-for-pound #1 in real fights vs... https://t.co/eM08eo3pBu

- Ilia Topuria (@Topuriailia) September 16, 2025

