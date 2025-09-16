Hugo volta a atuar pelo Corinthians após quatro meses e ganha chance em nova função

O lateral esquerdo Hugo voltou a atuar pelo Corinthians após um longo período de ausência. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado. O Timão venceu por 1 a 0.

O último jogo de Hugo pela equipe havia sido há quatro meses atrás, em março deste ano. Na ocasião, o ala iniciou como titular no triunfo do time sobre o Internacional, na Neo Química Arena, por 4 a 2.

Desde então, o jogador de 28 anos passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e demorou mais de um mês para voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Ele já havia sido relacionado para os duelos contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, mas só ganhou oportunidade neste fim de semana, diante do Flu.

Nova função

Hugo, embora lateral, foi utilizado por Dorival em uma função diferente na vitória do Corinthians. Ele entrou no campo do Maracanã no lugar de Maycon, nos 15 minutos finais, atuando no setor de meio-campo.

A decisão surpreendeu, mas o atleta terminou a partida com bons números. Segundo o Sofascore, em seis toques na bola, ele ganhou dois duelos e acertou 80% dos passes.

Números de Hugo

Titular em boa parte da temporada passada, Hugo ainda não conseguiu se firmar no Corinthians e faz um 2025 tímido. Ele soma apenas 14 partidas disputadas, sendo nove como titular. Ele não marcou gols ou deu assistências.

Na lateral-esquerda, ele briga por posição com Matheus Bidu e Angileri.

O próximo jogo do Corinthians será fora de casa. ?? ? Sport

?? 21/09 (domingo)

? Brasileirão (24ª rodada)

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

