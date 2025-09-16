Grêmio critica preço dos ingressos para torcida visitante no Grenal e envia ofício à CBF

O Grêmio manifestou oficialmente seu descontentamento na noite desta terça-feira em relação ao preço cobrado pelo Internacional para a torcida visitante no próximo Grenal, que será disputado no domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Imortal reforçou a reivindicação enviando um ofício tanto ao Internacional quanto à CBF, solicitando revisão do valor dos ingressos e defendendo condições justas para a torcida visitante no clássico.

Segundo a direção tricolor, o valor de R$ 220,00 para acompanhar o clássico é mais do que o dobro do cobrado para os colorados no primeiro turno, quando as entradas para o público visitante na Arena custaram R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada.

Em nota oficial, o Grêmio defendeu a necessidade de igualdade de condições para as duas torcidas, ressaltando que o clássico deve ser decidido dentro das quatro linhas e não por fatores extracampo.

"O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterado em ofício enviado ao Internacional e à CBF", destacou o clube. A direção tricolor reforça que valores justos e acessíveis são essenciais para garantir que o espírito de reciprocidade do clássico seja respeitado.

O comunicado evidencia a preocupação do Grêmio com o acesso da sua torcida ao estádio, considerando que a disparidade de preços representa uma barreira financeira significativa.

TERÇA-FEIRA DE TREINO! ?? A manhã foi de trabalhos táticos com foco total no #Grenal448. ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA Leia: https://t.co/w2D2vZNi39 pic.twitter.com/Sv0MvE9yBt ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 16, 2025

Até o momento, o Internacional não se posicionou sobre uma possível revisão dos ingressos, enquanto a CBF também ainda não se pronunciou sobre a questão. O clássico, que reúne grandes tradições do futebol gaúcho, agora ganha um debate extracampo sobre justiça e igualdade entre os torcedores, mostrando que a rivalidade vai além das partidas.

Situação do Grêmio

Enquanto isso, em campo, o Grêmio busca reação imediata no Brasileirão. Após a derrota por 1 a 0 para o Mirassol, na Arena, o técnico Mano Menezes prepara a equipe com foco total no clássico e ainda aguarda o retorno de jogadores importantes que se recuperam de lesões, como Marcos Rocha e Carlos Vinícius.

A equipe aparece na 14ª colocação, com 25 pontos. Do outro lado, os colorados estão no 12º lugar, com 27 unidades garantidas.

Veja nota do Grêmio na íntegra

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta sua contrariedade diante da decisão do Sport Club Internacional de cobrar R$ 220,00 para a torcida visitante no próximo Grenal. O valor é mais que o dobro do valor praticado na Arena no primeiro turno (R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada).

Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo.

O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterou em ofício enviado ao Internacional e à CBF.

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense"