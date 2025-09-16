Goleiro Rossi se vê em melhor fase da carreira no Flamengo

Aos 30 anos, Agustín Rossi se vê no ápice de sua carreira de goleiro no Flamengo. O argentino acredita ter aprimorado suas valências ao chegar no Rubro-Negro.

Eu cheguei ao Flamengo com pouco ritmo de jogo, tendo vindo da Arábia. Nos últimos oito meses antes de chegar tinha jogado, no máximo, dez jogos. Cheguei aqui, treinei, até chegar a um ponto em que eu pudesse jogar. E aí comecei a entrar no ritmo de jogo. Hoje me sinto mais confortável, na minha melhor fase como goleiro, com meus 30 anos, que também é pouco para um goleiro. Estou simplesmente me sentindo na melhor forma possível da minha carreira e espero que continue assim

Rossi

Rossi prevê Estudiantes disposto a causar desconforto

Ex-atleta do Estudiantes entre 2015 e 2016, Rossi prevê que a equipe argentina tentará gerar desconforto ao Flamengo, no Maracanã, no jogo desta quinta, pela ida das quartas de final da Libertadores. O goleiro, porém, acredita que o Rubro-Negro manterá seu estilo de jogo habitual.