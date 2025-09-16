Goleiro Neto, do Botafogo, passará por cirurgia e está fora do restante da temporada

O Botafogo terá um desfalque importante até o fim do ano. O goleiro Neto sofreu uma ruptura completa no músculo retofemoral da coxa direita durante a derrota de 1 a 0 para o São Paulo, no último domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro, e precisará passar por cirurgia. O clube informou que o tempo de recuperação varia entre 12 e 20 semanas, o que inviabiliza seu retorno em 2025.

Neto sentiu fortes dores ainda no primeiro tempo da partida, após chutar uma bola, e deixou o gramado aos 46 minutos, dando lugar a Léo Linck.

O goleiro Neto sofreu ruptura completa do retofemoral da coxa direita, com recuperação estimada entre doze e vinte semanas. O arqueiro será submetido a cirurgia nos próximos dias. Desejamos força e uma boa recuperação ao atleta. #BFR ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/5EgFlS5OuF ? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 16, 2025

Contratado em agosto para substituir John, vendido ao Nottingham Forest, o experiente arqueiro de 36 anos conseguiu atuar em apenas quatro jogos com a camisa alvinegra.

Com a lesão, Léo Linck, que chegou do Athletico-PR no início do ano e já soma sete partidas pelo clube, assume a posição de titular. O arqueiro participou de três jogos da Copa do Brasil, três do Brasileirão e outros dois do Carioca. Ele, assim, deve iniciar no gol já nesta quarta-feira (17), contra o Mirassol, em duelo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasilrito, no Nilton Santos.

Início de Neto no Glorioso

Neto participou de quatro partidas pelo Botafogo desde sua contratação. São duas vitórias (Juventude e Bragantino), um empate (Vasco) e uma derrota (São Paulo). O goleiro sofreu um gol em todos os jogos que disputou, totalizando, assim, quatro tentos sofridos.

Ele esteve na meta do Alvinegro na eliminação diante do rival Cruzmaltino, pelas quartas de final da Copa do Brasil.