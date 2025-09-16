Topo

Goleiro do Botafogo, Neto passará por cirurgia e está fora da temporada

Neto, do Botafogo, durante jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil - Thiago Ribeiro/AGIF
Neto, do Botafogo, durante jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
16/09/2025 16h45

O Botafogo confirmou que o goleiro Neto sofreu uma grave lesão na coxa direita e não joga mais na temporada.

O que aconteceu

O jogador de 36 anos sofreu ruptura completa do músculo reto femoral e vai passar por cirurgia.

A estimativa de recuperação varia de três a cinco meses.

Segundo o Botafogo, a cirurgia vai acontecer nos próximos dias.

E agora?

Neto foi contratado como substituto de John, que estava em vias de ir para o futebol inglês. O goleiro foi negociado com o Nottingham Forest.

Sem ele, o titular do Botafogo passará a ser Léo Linck, que chegou do Athletico no começo do ano e passou nove meses na reserva.

Neto fez três jogos pelo Botafogo no Brasileirão e um na Copa do Brasil.

O goleiro foi criticado por falhar na defesa da cobrança de falta de Coutinho, contra o Vasco, que gerou o gol de Nuno Moreira. O duelo foi para os pênaltis, e o Botafogo foi eliminado.

