Goleiro do Botafogo, Neto passará por cirurgia e está fora da temporada
O Botafogo confirmou que o goleiro Neto sofreu uma grave lesão na coxa direita e não joga mais na temporada.
O que aconteceu
O jogador de 36 anos sofreu ruptura completa do músculo reto femoral e vai passar por cirurgia.
A estimativa de recuperação varia de três a cinco meses.
Segundo o Botafogo, a cirurgia vai acontecer nos próximos dias.
E agora?
Neto foi contratado como substituto de John, que estava em vias de ir para o futebol inglês. O goleiro foi negociado com o Nottingham Forest.
Sem ele, o titular do Botafogo passará a ser Léo Linck, que chegou do Athletico no começo do ano e passou nove meses na reserva.
Neto fez três jogos pelo Botafogo no Brasileirão e um na Copa do Brasil.
O goleiro foi criticado por falhar na defesa da cobrança de falta de Coutinho, contra o Vasco, que gerou o gol de Nuno Moreira. O duelo foi para os pênaltis, e o Botafogo foi eliminado.