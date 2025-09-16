Gallardo tem dúvidas no River e pede atenção com Palmeiras de Flaco-Roque

River Plate e Palmeiras só se enfrentam amanhã pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, mas tanto Gallardo quanto Abel Ferreira já estão pensando nas possibilidades para escalar as equipes.

A primeira partida acontece no Más Monumental, às 21h30 (de Brasília), e o jogo de volta será na próxima quarta-feira (24), no mesmo horário, no Allianz Parque.

Gallardo reinventa River e sofre com dúvidas

Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, durante jogo contra o Monterrey Imagem: Patrick T. Fallon / AFP

Gallardo encontrou uma nova forma do River jogar às vésperas dos jogos decisivos e tem dúvidas no time titular. O River venceu o Estudiantes fora de casa por 2 a 1, após jogar com um a menos desde o fim do 1º tempo, utilizando um sistema de três zagueiros, e o treinador aprovou a atuação.

Estou totalmente representado, é o que precisávamos enfrentar esta semana. Temos trabalhado duro esses dias, testando diferentes opções dependendo do desenrolar da série. Temos opções, e isso é bom. Depois, veremos qual escolheremos para nos preparar para esta partida [contra o Palmeiras]. Gostei do que o time fez no primeiro tempo.

Gallardo

O River que entrou em campo foi: Armani; Rivero, Portillo e Martínez; Acuña, Enzo Pérez, Galoppo, Nacho Fernández e Bustos; Salas e Driussi.

O problema é que Galoppo, ex-São Paulo, foi expulso no jogo de volta contra o Libertad, nas oitavas de final, e será desfalque da equipe. As opções de Gallardo são: Kevin Castaño, volante com passagem pela seleção colombiana, Santiago Lencina, meia ofensivo formado na base, e Juanfer Quintero, meia muito perigoso na bola parada. A escolha mais provável é Castaño, por ser o jogador mais defensivo.

A defesa também passará por mudanças. Montiel foi poupado após defender a Argentina na Data Fifa e retornará ao time titular na vaga de Bustos, Martínez é dúvida após a expulsão ainda no 1º tempo contra o Estudiantes, e Díaz também foi preservado após disputar todos os minutos com o Chile nas Eliminatórias.

O provável River Plate para enfrentar o Palmeiras tem: Armani; Rivero (Martínez), Portillo (Martínez) e Paulo Díaz; Acuña, Enzo Pérez, Castaño (Lencina), Nacho Fernández e Montiel; Salas e Driussi.

"Vai ser uma partida disputada. O Palmeiras defende muito bem, tem presença defensiva, é forte fisicamente e não precisa de muito volume para marcar. É direto e pode criar perigo com seus atacantes. Temos que estar muito atentos a isso", acrescentou o treinador.

Abel acha Palmeiras ideal, mas tem duas 'dores de cabeça'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em jogo contra o Universitario (PER) pela Libertadores Imagem: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Já o Palmeiras vive uma grande fase desde que foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. A equipe se reencontrou com a dupla Flaco-Roque no ataque e tem cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos.

O time só tem duas dúvidas: a vaga na lateral-direita e no meio-campo. Em ambos os casos, é uma "dor de cabeça boa" para a comissão técnica. Lucas Evangelista e Andreas Pereira disputam a vaga de segundo volante, e Giay e Khellven rivalizam na lateral.

Lucas Evangelista é o favorito para começar jogando. O meio-campista vive ótima fase e marcou um gol no fim de semana contra o Inter. Andreas não atuava havia três meses, só disputou 28 minutos na estreia e deve começar no banco.

Khellven virou titular, mas pode perder vaga para Giay. Ele começou nos últimos cinco jogos do Brasileirão, mas Giay foi a escolha de Abel Ferreira nos dois duelos contra o Universitário, nas oitavas de final. A comissão técnica vê Giay como uma opção que vai muito bem nos duelos defensivos, e Khellven como uma alternativa mais ofensiva.

Um provável Palmeiras para enfrentar com o River tem: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Facundo Torres e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Colunistas opinam sobre o time titular do Palmeiras

A lógica é ter o time que jogou contra o Internacional, mas com o Andreas. O River vai ser um adversário difícil porque eles não perdem há 12 partidas, e são 15 jogos invictos no Monumental, então vai ser difícil. Mas se o Palmeiras jogar fazendo pressão no campo de ataque e conseguir definir, como foi contra o Inter, vai ganhar o jogo.

PVC

Andreas vai jogar ou Abel vai manter o time que deu show no Inter? Essa para mim é a única dúvida na escalação do Palmeiras. No máximo, ele poderia colocar o Giay no lugar de Khellven para dar um toque argentino para a equipe.

Danilo Lavieri