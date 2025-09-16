França sofre derrota surpreendente para Finlândia no Mundial de Vôlei

Em uma rodada marcada pela grande apresentação do Brasil contra a República Tcheca, a seleção da França foi surpreendida nesta terça-feira e perdeu para a Finlândia por 3 sets a 2, em duelo válido pelo Grupo C da fase preliminar do Mundial de Vôlei Masculino, disputado em Quezon City, nas Filipinas.

O confronto foi equilibrado e decidido apenas no tie-break. Aproveitando sua força física, a Finlândia venceu com parciais de 25/19, 17/25, 29/27, 21/25 e 15/9, mostrando força diante dos atuais campeões olímpicos.

A derrota da França chama atenção, já que a equipe é uma das favoritas ao título. Apesar de reagir no segundo e quarto sets, os franceses não conseguiram manter a consistência e acabaram dominados pelos finlandeses no set decisivo.

Números do grupo

Com o resultado, a Finlândia ganha fôlego na competição, chegando a 3 pontos na classificação. A França tem 4, enquanto a Argentina lidera com 5.

Na última rodada, a França enfrenta a Argentina, enquanto a Finlândia joga contra a Coreia do Sul.

Outros resultados

Grupo C

Quezon City - Filipinas

Argentina 3 x 1 Coreia do Sul 25/22, 23/25, 25/21 e 25/18

Grupo A

Pasay City - Filipinas

Irã 3 x 1 Tunísia 23/25, 25/20, 25/23 e 25/16

Grupo F

Quezon City - Filipinas

Ucrânia 3 x 0 Argélia 25/17, 25/12 e 25/11

Grupo A

Pasay City - Filipinas