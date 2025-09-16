Fluminense toma gol no fim e perde do Lanús nas quartas da Sul-Americana

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o Fluminense visitou o Lanús no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina, e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por Marcelino Moreno.

Com o resultado negativo, o tricolor carioca terá que vencer o time argentino por dois tentos de diferença para avançar à semifinal da competição continental. Em caso de triunfo por apenas um, a decisão irá para os pênaltis. O novo confronto está marcado para a próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

? Resumo do jogo

? LANÚS 1 x 0 FLUMINENSE ?

? Competição: Quartas de final da Sul-Americana



?? Local: Estádio Ciudad de Lanús, em Lanús, na Argentina



? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Gol

? Marcelino Moreno, aos 44? do 2ºT (Lanús)

? Lanús

Nahuel Losada, Gonzalo Pérez (Armando Méndez), Carlos Izquierdoz, Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno (Watson); Eduardo Salvio (Lautaro Acosta), Alexis Segovia (Aquino) e Rodrigo Castillo (Walter Bou)



Técnico: Mauricio Pellegrino

? Fluminense

Fábio, Guga (Julio Fidélis), Thiago Silva, Juan Freytes e Renê, Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Acosta); Agustín Canobbio, Kevin Serna (Soteldo) e Everaldo (Cano)



Técnico: Renato Gaúcho

O jogo

O primeiro tempo em Buenos aires foi morno, mas muito aplicado taticamente, o Fluminense conseguiu ser ligeiramente superior aos donos da casa.

Limitado tecnicamente, o Lanús tentou pressionar o Tricolor em seu campo no início, mas os comandados de Renato Gaúcho souberam controlar as ações e terminaram a etapa inicial com mais posse de bola que os argentinos.

O Fluminense também teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 33, em bela trama pela direita, Guga recebeu de Everaldo e cruzou rasteiro para o meio da área. O lateral Renê apareceu e bateu de primeira, mas usou o pé direito, que não é o bom, e errou o alvo.

O segundo tempo começou com o Lanús adiantando suas linhas e mais uma vez tentando pressionar o Flu. Mas os argentinos mostraram as mesmas dificuldades dos primeiros 45 minutos e não conseguiam penetrar na defesa Tricolor. O time tocava a bola de um lado para o outro, mas não achava espaços para concluir em gol.

O jogo seguiu morno e com poucas jogadas de perigo até os minutos finais. Aos 44, o Flu foi inteiro para o ataque e após um escanteio, foi surpreendido no contra-ataque. Aquino foi lançado na esquerda, achou Salvio na área, que virou do outro lado e Marcelino moreno bateu de primeira e marcou o único gol do jogo.

Próximos jogos

Lanús

Joga contra a Platense, no Estádio Ciudad de Lanús, pela nona rodada do Campeonato Argentino

Fluminense