Fluminense encara Lanús na Argentina em busca de vantagem nas quartas da Copa Sul-Americana

O Fluminense abre nesta terça-feira, às 21h30, as quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Lanús, no estádio La Fortaleza. Trata-se de um duelo que carrega peso estratégico e histórico, tanto pelo adversário quanto pelo momento vivido pelo time carioca.

Se no Campeonato Brasileiro o rendimento é apenas discreto, a equipe comandada por Renato Gaúcho mantém o foco no projeto de avançar nas competições de mata-mata, cenário em que o treinador construiu sua reputação ao longo da carreira.

O caminho até aqui reforça a aposta tricolor. Nas oitavas de final, o Fluminense passou pelo América de Cali com duas vitórias convincentes: 2 a 1 na Colômbia e 2 a 0 no Maracanã. O Lanús, por sua vez, teve trajetória mais tortuosa. Depois de perder para o Central Córdoba por 1 a 0 na ida, conseguiu devolver o placar em casa e se impôs apenas nos pênaltis, evidenciando certa instabilidade em jogos eliminatórios.

Há, no entanto, um simbolismo adicional para Renato Gaúcho. Foi exatamente no estádio La Fortaleza que ele conquistou um de seus títulos mais emblemáticos: a Libertadores de 2017, com o Grêmio. Esse passado vitorioso inevitavelmente alimenta a narrativa de confiança para um treinador que costuma transformar episódios pessoais em combustível competitivo.

O adversário também carrega sua própria história. O Lanús busca o bicampeonato da Copa Sul-Americana, depois da conquista de 2013 sobre a Ponte Preta. O Fluminense, por outro lado, ainda não levantou esse troféu, embora tenha sido finalista em 2009. O contraste amplia a relevância do confronto, já que ambos enxergam no torneio uma oportunidade concreta de marcar território no cenário continental.

Renato, ciente das prioridades, voltou a utilizar no Campeonato Brasileiro uma formação alternativa, como ocorreu na derrota para o Corinthians. O rodízio implementado tem como objetivo preservar titulares e garantir competitividade nas copas, ainda que isso signifique abrir mão de regularidade no torneio de pontos corridos.

A estratégia, frequentemente alvo de debate, se ancora na convicção do treinador de que títulos eliminatórios são mais palpáveis no atual contexto do clube.

No campo, a escalação do Fluminense ainda depende de ajustes. Samuel Xavier deve seguir fora e Ganso é dúvida após sentir um incômodo físico diante do Corinthians. São peças importantes em um sistema que se apoia na experiência para encarar duelos de mata-mata. A expectativa é de que Renato leve a campo força máxima possível, como o próprio treinador fez questão de sublinhar em suas declarações recentes.

"Temos terça-feira um jogo dificílimo na Argentina, que a gente vai, lógico, com força máxima, porque na outra terça-feira decidimos em casa. Vamos pensar na Sul-Americana, para ver se a gente consegue uma classificação para a semifinal. Mas nunca se descuidando do Campeonato Brasileiro", afirmou Renato, deixando claro o planejamento para este mês de setembro, que pode redefinir os rumos da temporada tricolor.

Do outro lado, o Lanús atravessa um momento de contrastes. A equipe de Mauricio Pellegrino foi eliminada recentemente da Copa Argentina, ao perder por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, em jogo único pelas quartas de final. O revés aumentou a pressão sobre o trabalho do treinador, já que o torneio nacional era visto como uma oportunidade de título em curto prazo.

Ainda assim, o time se mantém competitivo no cenário doméstico, ocupando a quarta colocação do Grupo B do Campeonato Argentino com 13 pontos em oito rodadas, desempenho que o mantém vivo na briga por vagas diretas à fase final.

O elenco, porém, chega desfalcado para o duelo diante do Fluminense. Sete jogadores estão sob cuidados médicos e dificilmente terão condições de atuar: Morales, Romero, Watson, Juan Ramírez, Ramiro Carrera, Felipe Peña e Loaiza. A lista de ausências compromete a profundidade do grupo e obriga Pellegrino a recorrer a alternativas para manter o nível competitivo.

Neste cenário, ganham ainda mais relevância nomes como o centroavante Walter Bou, autor do gol da vitória sobre o Independiente Rivadavia na última rodada do campeonato, além do meio-campista Marcelino Moreno, artilheiro da equipe na temporada com oito gols, e do ponta Eduardo Salvio, referência técnica com seis gols marcados. São eles as principais apostas ofensivas do clube argentino em La Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

LANÚS X FLUMINENSE

LANÚS - Losada; Pérez (Morgantini), Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Aquino (Segovia), Salvio; Walter Bou, Marcelino Moreno. Técnico: Mauricio Pellegrino.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Acosta); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG).