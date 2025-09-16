Topo

Fluminense busca voltar às semis da Sul-Americana após sete anos

16/09/2025 09h51

O Fluminense terá que derrotar o Lanús, da Argentina, para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. Em confronto inédito entre as equipes, o Tricolor das Laranjeiras busca figurar entre os quatro melhores times da competição continental pela primeira vez desde 2018.

Após ótima campanha na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense chegou embalado para a Sul-Americana. Depois de passar da primeira fase invicto, vencendo Unión Española-CHI, Once Caldas-COL e San José-BOL, a equipe de Renato Gaúcho não tomou conhecimento do América de Cali e venceu por 4 a 1 no agregado.

Agora, nas quartas, o Fluminense tem a chance de voltar às semis da Sul-Americana depois de sete anos. Em 2018, a equipe caiu para o Athletico-PR, campeão daquela edição do torneio. Dessa vez, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta um adversário conhecido por Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho retorna ao palco da Glória Eterna

No dia 29 de novembro de 2017, sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio venceu o Lanús por 2 a 1 no Estádio La Fortaleza e se sagrou tricampeão da Libertadores.

Agora, Renato Gaúcho volta ao La Fortaleza buscando colocar o Fluminense entre os quatro melhores da Sul-Americana. Tanto o técnico quanto a equipe já venceram a Libertadores e a Recopa, faltando apenas a Sul-Americana para completar a trinca de títulos continentais.

Lanús x Fluminense

  • Lanús-ARG x Fluminense (jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana)

  • Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Néstor Díaz Pérez "La Fortaleza", em Buenos Aires, na Argentina.

