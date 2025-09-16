Flamengo acende alerta contra o Estudiantes na Libertadores

O Flamengo terá um desafio de peso diante do Estudiantes, adversário das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O time argentino vem mostrando força ofensiva na competição em um período específico dos jogos: foram 12 gols marcados, sendo quatro deles nos 15 minutos finais do primeiro tempo, um detalhe que liga o sinal de atenção para a defesa rubro-negra.

Em contrapartida, a defesa do Flamengo apresenta um desempenho sólido na Libertadores, o que pode ser uma resposta para as ações ofensivas do Estudiantes. Em oito jogo, o time levou apenas 3 gols.

Confronto de ida

Flamengo x Estudiantes

Data: 18/09/2025 (quinta-feira)

Competição: Libertadores da América - quartas de final (jogo de ida)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Retrospecto na Libertadores

Na fase de grupos, o Estudiantes foi o líder do Grupo A, o mesmo do Botafogo, somando 12 pontos e mostrando regularidade diante de rivais tradicionais. Já nas oitavas de final, a equipe de La Plata eliminou o Cerro Porteño, confirmando seu bom momento na temporada.

O Flamengo teve altos e baixos na primeira fase da Libertadores e avançou como segundo colocado do grupo C, com 11 pontos. Nas oitavas, superou o Internacional com duas vitórias.