Flamengo acende alerta contra o Estudiantes na Libertadores
O Flamengo terá um desafio de peso diante do Estudiantes, adversário das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O time argentino vem mostrando força ofensiva na competição em um período específico dos jogos: foram 12 gols marcados, sendo quatro deles nos 15 minutos finais do primeiro tempo, um detalhe que liga o sinal de atenção para a defesa rubro-negra.
Em contrapartida, a defesa do Flamengo apresenta um desempenho sólido na Libertadores, o que pode ser uma resposta para as ações ofensivas do Estudiantes. Em oito jogo, o time levou apenas 3 gols.
Confronto de ida
- Flamengo x Estudiantes
Data: 18/09/2025 (quinta-feira)
Competição: Libertadores da América - quartas de final (jogo de ida)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Retrospecto na Libertadores
Na fase de grupos, o Estudiantes foi o líder do Grupo A, o mesmo do Botafogo, somando 12 pontos e mostrando regularidade diante de rivais tradicionais. Já nas oitavas de final, a equipe de La Plata eliminou o Cerro Porteño, confirmando seu bom momento na temporada.
O Flamengo teve altos e baixos na primeira fase da Libertadores e avançou como segundo colocado do grupo C, com 11 pontos. Nas oitavas, superou o Internacional com duas vitórias.