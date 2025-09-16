Fifa distribuirá recorde de US$355 milhões aos clubes em programa ligado à Copa do Mundo de 2026
(Reuters) - A Fifa está pronta para distribuir um recorde de US$355 milhões para clubes de todo o mundo como parte de um Programa de Benefícios para Clubes (PBC) expandido vinculado à Copa do Mundo de 2026, anunciou a entidade máxima do futebol nesta terça-feira.
A iniciativa marca um aumento de cerca de 70% em relação aos US$209 milhões pagos após o torneio de 2022 no Catar.
Pela primeira vez, os clubes que liberarem jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo -- não apenas para o torneio em si -- serão compensados.
A iniciativa faz parte de um memorando de entendimento renovado entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (ECA), assinado em março de 2023, com o objetivo de criar um sistema mais inclusivo e equitativo para o futebol global de clubes.
"A edição aprimorada do Programa de Benefícios para Clubes da Fifa para a Copa do Mundo da Fifa 2026 está dando um passo adiante ao reconhecer financeiramente a enorme contribuição que tantos clubes e seus jogadores em todo o mundo fazem para a realização das eliminatórias e do torneio final", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um comunicado.
O PBC foi introduzido pela primeira vez para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Em 2022, 440 clubes de 51 associações afiliadas à Fifa receberam pagamentos do programa.
Com a edição de 2026 definida para incluir a compensação para as eliminatórias, espera-se que o número de clubes beneficiados aumente significativamente.
O presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi, chamou o programa de "inovador".
"Os clubes desempenham um papel fundamental no sucesso do futebol de seleções", disse ele. "Essa iniciativa reconhece todos os elementos, desde o desenvolvimento inicial até a liberação para os jogos mais importantes."
A Copa do Mundo de 2026 acontece de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
(Reportagem de Lori Ewing, em Manchester, Inglaterra)
((Tradução Redação São Paulo))
REUTERS ES