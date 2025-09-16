Ferreirinha treina, mas laterais esquerdos trabalham parcialmente no São Paulo

O São Paulo segue sua preparação para o duelo com a LDU, quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Libertadores. Nesta terça, Ferreirinha novamente treinou normalmente, mas os laterais esquerdos do elenco trabalharam de forma parcial.

Ferreirinha foi desfalque na vitória sobre o Botafogo, no último domingo, devido a um incômodo no adutor esquerdo. Porém, às vésperas do duelo mais importante do ano para o São Paulo, o atacante parece ter progredido fisicamente ou ao menos tem se esforçado para não ser baixa para o técnico Hernán Crespo mais uma vez.

Já Enzo Díaz e Wendell trabalharam parcialmente nesta terça-feira. O primeiro sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, enquanto o segundo lida com um incômodo no adutor esquerdo.

Enzo e Wendell fizeram parte do trabalho no gramado, ao lado dos demais companheiros, e participaram também de exercícios individualizados no Reffis Plus.

O técnico Hernán Crespo comandou uma dinâmica de fundamentos técnicos e, em seguida, uma atividade focada em posse de bola e transição.

Foi o último treino do São Paulo antes da viagem a Quito, no Equador, que acontece no fim da manhã desta quarta-feira. A delegação deverá desembarcar em solo equatoriano por volta das 17h30 (de Brasília).