Topo

Esporte

Ferreirinha treina, mas laterais esquerdos trabalham parcialmente no São Paulo

16/09/2025 16h31

O São Paulo segue sua preparação para o duelo com a LDU, quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Libertadores. Nesta terça, Ferreirinha novamente treinou normalmente, mas os laterais esquerdos do elenco trabalharam de forma parcial.

Ferreirinha foi desfalque na vitória sobre o Botafogo, no último domingo, devido a um incômodo no adutor esquerdo. Porém, às vésperas do duelo mais importante do ano para o São Paulo, o atacante parece ter progredido fisicamente ou ao menos tem se esforçado para não ser baixa para o técnico Hernán Crespo mais uma vez.

Já Enzo Díaz e Wendell trabalharam parcialmente nesta terça-feira. O primeiro sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, enquanto o segundo lida com um incômodo no adutor esquerdo.

Enzo e Wendell fizeram parte do trabalho no gramado, ao lado dos demais companheiros, e participaram também de exercícios individualizados no Reffis Plus.

O técnico Hernán Crespo comandou uma dinâmica de fundamentos técnicos e, em seguida, uma atividade focada em posse de bola e transição.

Foi o último treino do São Paulo antes da viagem a Quito, no Equador, que acontece no fim da manhã desta quarta-feira. A delegação deverá desembarcar em solo equatoriano por volta das 17h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Como Palmeiras deve encarar River Plate? Comentaristas opinam

Osmar Stabile nomeia quatro novos diretores no Corinthians

Alexis Duarte se diz pronto para estrear pelo Santos em clássico

Goleiro do Botafogo, Neto passará por cirurgia e está fora da temporada

Dorival e Fabinho acompanham treino do sub-20 e observam jovens do Corinthians

Jean Silva afirma que Diego Lopes será campeão do UFC; veja

Ferreirinha treina, mas laterais esquerdos trabalham parcialmente no São Paulo

Martinelli decide e Arsenal vence Bilbao na estreia da Champions League; PSV é surpreendido

Luiz Gustavo é liberado pelo departamento médico e vira reforço para o meio-campo do São Paulo

Corinthians vence disputa judicial contra Bertolucci e reduz dívida; veja valores

Onde vai passar Lanús x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo