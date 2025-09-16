Topo

Esporte

OPINIÃO

Favoritismo para Flamengo é exagerado: Mattos analisa duelo com Estudiantes

do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 20h39

O favoritismo dado ao Flamengo diante de rivais argentinos na Copa Libertadores da América é exagerado, analisou Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

O Flamengo encara o Estudiantes nas quartas de final da competição e, se avançar, terá outro time da Argentina pelo caminho — Vélez Sarsfield ou Racing.

Existe um favoritismo, mas eu acho meio exagerado para o Flamengo desse lado da chave. São três argentinos. Ele é o melhor time. Mas não seria nenhuma aberração se chegar o Flamengo e pegar um jogo daqueles enroscados e acabar eliminado ou nas quartas ou nas semifinais por um desses times.
Rodrigo Mattos

Relacionadas

Bruno Henrique e Varela treinam com grupo e aumentam chances de jogo no Fla

Goleiro Rossi se vê em melhor fase da carreira no Flamengo

Arrascaeta quer renovar com o Flamengo até 2028

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

João Fonseca conhece ídolo Roger Federer antes de estreia na Laver Cup: 'Finalmente'

Conmebol inicia testes com câmera corporal em árbitros nas quartas da Libertadores

Racing vence Vélez fora de casa e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Favoritismo para Flamengo é exagerado: Mattos analisa duelo com Estudiantes

Técnico exalta Vini e minimiza banco: 'Não deve se sentir ofendido'

Varela evolui em recuperação, e Flamengo terá retornos para enfrentar o Estudiantes

'Mais sorte que juízo': Comentaristas analisam vitória do Real na Champions

Lautaro Díaz valoriza estreia pelo Santos e projeta clássico contra o São Paulo

Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações