Estudiantes terá desfalques para duelo com o Flamengo pela Libertadores
O Estudiantes De La Plata terá problemas no duelo com o Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O clube argentino informou o desfalque de dois atletas titulares: o lateral esquerdo González Pirez e o atacante Edwuin Certré.
No último fim de semana, o Estudiantes recebeu o River Plate e perdeu por 2 a 1, pela oitava rodada da Clausura do Campeonato Argentino. Com o time titular em campo, os dois atletas se lesionaram.
Assim, o técnico Eduardo Domínguez terá que utilizar jogadores do banco de reservas para suprir as ausências no Maracanã. É provável que o Estudiantes venha a campo com: Muslera; Meza, Pirez, Rodríguez e Arzamendia; Medina e Piovi; Palacios, Castro e Sosa; Carrillo.
Confira o horário do duelo pela Libertadores
Flamengo x Estudiantes
- Flamengo x Estudiantes-ARG
- Data e horário: 19/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).