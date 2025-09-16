Estudiantes terá desfalques para duelo com o Flamengo pela Libertadores

O Estudiantes De La Plata terá problemas no duelo com o Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O clube argentino informou o desfalque de dois atletas titulares: o lateral esquerdo González Pirez e o atacante Edwuin Certré.

No último fim de semana, o Estudiantes recebeu o River Plate e perdeu por 2 a 1, pela oitava rodada da Clausura do Campeonato Argentino. Com o time titular em campo, os dois atletas se lesionaram.

? Parte médico: ? Leandro González Pirez sufrió una lesión grado 3 del tendón isquiotibial conjunto derecho ? Edwuin Cetré padece una lesión muscular grado 1 en el bíceps distal izquierdo Ambos futbolistas no estarán disponibles para el viaje a Brasil ? Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 15, 2025

A lesão mais grave é de González Pirez. O lateral esquerdo sofreu uma lesão de grau 3 no tendão da coxa direita, e não é provável que retorne nem para o duelo de volta. Já Cetré teve um incômodo no bíceps esquerdo e deve estar apto para atuar no jogo decisivo.

Assim, o técnico Eduardo Domínguez terá que utilizar jogadores do banco de reservas para suprir as ausências no Maracanã. É provável que o Estudiantes venha a campo com: Muslera; Meza, Pirez, Rodríguez e Arzamendia; Medina e Piovi; Palacios, Castro e Sosa; Carrillo.

