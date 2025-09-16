Estudiantes terá desfalques para duelo com o Flamengo pela Libertadores

Topo

O Estudiantes De La Plata terá problemas no duelo com o Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O clube argentino informou o desfalque de dois atletas titulares: o lateral esquerdo González Pirez e o atacante Edwuin Certré.

No último fim de semana, o Estudiantes recebeu o River Plate e perdeu por 2 a 1, pela oitava rodada da Clausura do Campeonato Argentino. Com o time titular em campo, os dois atletas se lesionaram.

A lesão mais grave é de González Pirez. O lateral esquerdo sofreu uma lesão de grau 3 no tendão da coxa direita, e não é provável que retorne nem para o duelo de volta. Já Cetré teve um incômodo no bíceps esquerdo e deve estar apto para atuar no jogo decisivo.

Assim, o técnico Eduardo Domínguez terá que utilizar jogadores do banco de reservas para suprir as ausências no Maracanã. É provável que o Estudiantes venha a campo com: Muslera; Meza, Pirez, Rodríguez e Arzamendia; Medina e Piovi; Palacios, Castro e Sosa; Carrillo.

Confira o horário do duelo pela Libertadores

Flamengo x Estudiantes

  • Flamengo x Estudiantes-ARG

  • Data e horário: 19/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

