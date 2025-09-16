Topo

Esporte

Esquiador de 25 anos da seleção italiana morre após acidente em treino no Chile

Matteo Franzoso, membro da seleção italiana de esqui, morreu aos 25 anos - Reprodução/Instagram/@fisi.official
Matteo Franzoso, membro da seleção italiana de esqui, morreu aos 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram/@fisi.official

16/09/2025 14h25

Matteo Franzoso, membro da seleção italiana de esqui, morreu ontem, devido a um ferimento na cabeça sofrido no fim de semana durante um treino na capital chilena, informou a Federação Italiana de Esportes de Inverno (Fisi).

O atleta de 25 anos sofreu um acidente no sábado em uma pista da estação de esqui La Parva, a cerca de 50 km da área urbana de Santiago.

Relacionadas

Algoz da Brazilian Storm descobre onda secreta perfeita em ano sabático

Chuva adia estreia de Bia Haddad no WTA em Seul; veja nova data e horário

Astro da NBA compra mansão de 800m² de Sharapova por R$ 133 milhões; veja

Matteu morreu em uma clínica em Santiago, Chile. "O atleta italiano não se recuperou das consequências de um ferimento na cabeça e do edema cerebral resultante", informou a Fisi em um comunicado.

Franzoso e nove companheiros de equipe chegaram ao Chile no dia 6 de setembro para se prepararem para a próxima temporada de esqui, que inclui os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, em fevereiro.

"A seleção italiana de esqui treina ano após ano em La Parva, o que torna esta situação profundamente comovente para nós", afirmou a estação de esqui La Parva em um comunicado.

Franzoso se destacou nas categorias júnior de esqui após terminar em quarto lugar na categoria downhill no Mundial Júnior de 2020 em Narvik, na Noruega.

Ele também competiu em 17 corridas em Copas do Mundo de esqui desde sua estreia no torneio em 2021.

"Isto é incrivelmente triste. Há três semanas eu estava esquiando nesta mesma pista... Descanse em paz, Matteo", lamentou a esquiadora americana Lindsey Vonn, multicampeã mundial e campeã olímpica de 2010, em sua conta no Instagram.

A morte de Franzoso é a segunda de um esquiador italiano de elite em um ano.

Matilde Lorenzi, membro da equipe reserva de esqui alpino da Itália, morreu aos 19 anos em outubro de 2024, vítima de um grave acidente durante um treinamento em seu país natal.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Transmissão ao vivo de Juventus x Dortmund pela Champions: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Olympique pela Champions: veja onde assistir

Com treino tático, Palmeiras encerra preparação para pegar o River Plate; veja escalação

Paraguaio Alexis Duarte tem Gómez como exemplo e mira conquistas em apresentação no Santos

Esquiador de 25 anos da seleção italiana morre após acidente em treino no Chile

Ilia Topuria ironiza astro do boxe após comparação com Conor McGregor

Goleiro Rossi se vê em melhor fase da carreira no Flamengo

Jornal aponta prazo para Ruben Amorim evitar demissão no Manchester United

Renan Lodi treina no Athletico e aguarda definição de rescisão com o Al-Hilal junto à Fifa

Tom Brady 'abandona' aposentadoria para torneio de flag com estrelas da NFL na Arábia Saudita

Duarte revela papo com Gómez e celebra chance no Santos após experiência na Rússia