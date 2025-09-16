Em jogo de oito gols, Juventus busca empate com o Dortmund no último lance pela Champions

Juventus e Borussia Dortmund protagonizaram um jogo cheio de emoções nesta terça-feira, pela abertura da 1ª fase da Champions League, em Turim. A partida de oito gols, todavia, terminou empatada pelo placar de 4 a 4. Os alemão venciam até o último lance, quando a equipe italiana deixou tudo igual.

Situação na tabela

Com o resultado, cada equipe estreia na competição com um ponto. O Dortmund ocupa o sexto lugar. Já os italianos estão uma posição abaixo.

Vale lembrar que a rodada inicial se estende até quarta-feira, portanto, as colocações ainda podem mudar.

? Resumo do jogo

? JUVENTUS 4 x 4 BORUSSIA DORTMUND?

? Competição: Liga dos Campeões (1ª rodada)



?? Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)



? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: às 16h (de Brasília)

Gols:

? Adeyemi, aos 7? do 2ºT (Dortmund)

? Yildiz, aos 18? do 2ºT (Juventus)

? Nmecha, aos 19? do 2ºT (Dortmund)

? Vlahovic, aos 21? do 2ºT (Juventus)

? Yan Couto, aos 28? do 2ºT (Dortmund)

? Bensebaini, aos 40? do 2ºT (Dortmund)

? Vlahovic, aos 48? do 2ºT (Juventus)

? Kelly, aos 50? do 2ºT (Juventus)

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo equilibrado, o Borussia Dortmund abriu o placar aos sete minutos da etapa final. Adeyemi recebeu de Guirassy e chutou colocado da entrada da grande área, no cantinho. A Juventus, porém, empatou aos 18, em uma bela finalização de longe de Kenan Yildiz, que acertou o ângulo.

A comemoração italiana não durou muito. No minuto seguinte, Nmecha arriscou de fora da área e recolocou o clube visitante em vantagem. A Juventus, contudo, deixou tudo igual mais uma vez, aos 21. Vlahovic recebeu nas costas da marcação, invadiu a área e bateu na saída de Kobel para balançar as redes.

O terceiro gol aurinegro veio aos 28 minutos do segundo tempo, por meio do brasileiro Yan Couto. Ele disparou pela direita e chutou firme, rasteiro, sem chances para Di Gregorio. Aos 40, de pênalti, Bensebaini aumentou a vantagem.

A Juventus diminuiu aos 48 minutos. Vlahovic aproveitou a saída errada dos alemães e não perdoou. O time italiano ainda teve tempo de buscar o empate, aos 50, no último lance do jogo. Vlahovic cruzou na cabeça de Lloyd Kelly, que deixou tudo igual. Para dar ainda mais emoção, o VAR levou alguns minutos para confirmar o tento.

Próximos jogos

Juventus

Verona x Juventus (4ª rodada do Campeonato Italiano)

(4ª rodada do Campeonato Italiano) Data e horário: 20/09 (sábado), às 13h (de Brasília)

20/09 (sábado), às 13h (de Brasília) Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

Borussia Dortmund