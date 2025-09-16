Topo

Esporte

Benfica toma virada e perde de time do Azerbaijão na estreia da Champions

Qarabag, de Leandro Andrade e companhia, venceu os portugueses por 3 a 2 em Lisboa - FILIPE AMORIM / AFP
16/09/2025 18h03

O Benfica foi derrotado de virada pelo Qarabag, por 3 a 2, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League.

Os portugueses jogavam em casa, no Estádio da Luz, em Lisboa. Barrenechea e Pavlidis marcaram os gols dos Encarnados. Leandro Andrade, Camilo Durane e Kashchuk balançaram as redes para o time do Azerbaijão.

Situação da tabela

Com o resultado, o Benfica dorme na 32ª colocação com a pontuação zerada, enquanto o Qarabag fica com a quarta posição, com três pontos.

Os gols

  • Barrenechea, aos 6min do 1ºT (Benfica)
  • Pavlidis, aos 16min do 1ºT (Benfica)
  • Leandro Andrade, aos 30min do 1ºT (Qarabag)
  • Camilo Duran, aos 3min do 2ºT (Qarabag)
  • Kashchuk, aos 41min do 2ºT (Qarabag)

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Qarabag surpreendeu e conseguiu jogar de igual para igual contra o Benfica, no entanto, a vitória ficou com os portugueses. Barrenechea inaugurou o marcador pelo time da casa aos seis minutos, enquanto Pavlidis ampliou 10 minutos depois. Aos 30, Leandro Andrade arrematou de dentro da área para descontar.

Já na segunda etapa, Camilo Duran chutou com precisão para marcar o gol de empate do Qarabag, aos três minutos. Próximo do apito final, aos 41 minutos, Kashchuk recebeu na área e bateu de esquerda para colocar a bola no fundo das redes e dar a vitória ao Qarabag.

