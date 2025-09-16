Em alta no Palmeiras, Facundo Torres projeta decisão contra o River Plate: "Duríssima"

Nesta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o River Plate, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Após as atividades, o atacante Facundo Torres projetou a decisão.

"A gente tem de desfrutar com muita responsabilidade e fazer de tudo para conquistar a vitória e passar de fase. Vamos à luta e dar o nosso 100%.O jogo será duro, duríssimo", declarou o uruguaio, que se encontra a apenas um gol de se tornar o quarto uruguaio com mais gols na história do clube.

O Palmeiras busca se manter invicto no torneio continental. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado

"O River é um gigante da América e, como nós, também sabem jogar esse tipo de competição. Será uma partida duríssima, com as duas equipes competindo por sua camisa, dando o máximo, e que estejamos inspirados amanhã para buscar a vitória", completou.

A única baixa para Abel Ferreira é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho e só deve retornar aos gramados em 2026. Por outro lado, os recém-contratados Andreas Pereira, Carlos Miguel e Jefté, já inscritos na Libertadores, treinaram junto ao restante do elenco e devem viajar com a delegação.

River Plate e Palmeiras já se enfrentaram oito vezes. O Verdão tem leve vantagem, com três vitórias, contra duas dos argentinos, além de três empates. As equipes se enfrentam nesta quarta, no Más Monumental, a partir das 21h30 (de Brasília).