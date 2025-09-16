Topo

Esporte

Em alta no Palmeiras, Facundo Torres projeta decisão contra o River Plate: "Duríssima"

16/09/2025 15h39

Nesta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o River Plate, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Após as atividades, o atacante Facundo Torres projetou a decisão.

"A gente tem de desfrutar com muita responsabilidade e fazer de tudo para conquistar a vitória e passar de fase. Vamos à luta e dar o nosso 100%.O jogo será duro, duríssimo", declarou o uruguaio, que se encontra a apenas um gol de se tornar o quarto uruguaio com mais gols na história do clube.

O Palmeiras busca se manter invicto no torneio continental. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado

"O River é um gigante da América e, como nós, também sabem jogar esse tipo de competição. Será uma partida duríssima, com as duas equipes competindo por sua camisa, dando o máximo, e que estejamos inspirados amanhã para buscar a vitória", completou.

A única baixa para Abel Ferreira é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho e só deve retornar aos gramados em 2026. Por outro lado, os recém-contratados Andreas Pereira, Carlos Miguel e Jefté, já inscritos na Libertadores, treinaram junto ao restante do elenco e devem viajar com a delegação.

River Plate e Palmeiras já se enfrentaram oito vezes. O Verdão tem leve vantagem, com três vitórias, contra duas dos argentinos, além de três empates. As equipes se enfrentam nesta quarta, no Más Monumental, a partir das 21h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Luiz Gustavo é liberado pelo departamento médico e vira reforço para o meio-campo do São Paulo

Corinthians vence disputa judicial contra Bertolucci e reduz dívida; veja valores

Onde vai passar Lanús x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Corinthians informa conclusão do envio de documentos solicitados pelo MP em investigação

Com Martinelli decisivo, Arsenal vence o Bilbao em estreia na Champions

Luiz Gustavo é liberado e voltará a treinar sem restrições no São Paulo após duelo com a LDU

Braitwhite passa por cirurgia no tendão de aquiles e só retorna ao Grêmio em 2026

Em alta no Palmeiras, Facundo Torres projeta decisão contra o River Plate: "Duríssima"

MP investiga possível ligação de facção criminosa com o Corinthians; entenda

Assistir Real Madrid x Olympique na Champions: veja onde vai passar o jogo

Assistir Benfica x Qarabag pela Champions League: veja onde vai passar o jogo