Duarte revela papo com Gómez e celebra chance no Santos após experiência na Rússia

O Santos apresentou, nesta terça-feira, Alexis Duarte. O zagueiro de 25 anos chega do Spartak Moscou, da Rússia, e não escondeu a sua felicidade com a oportunidade de vestir a camisa do Peixe.

"Estou muito feliz de estar aqui. Na Rússia joguei em um time grande também. Foi uma experiência muito linda. Aprendi muitas coisas. Tem um jogo intenso, de muita força. Espero poder experiência aqui no Santos", disse.

"Estou muito feliz de estar em um clube grande como o Santos. Muitos nomes já defenderam essa camisa, como Pelé e Neymar. Estou muito feliz. Vou trabalhar muito para poder jogar e ganhar títulos aqui. Representa muito para mim. Estou muito feliz de estar em um clube onde passaram muitos clube grandes. Espero poder ajudar em tudo e ganhar muitas coisas", ampliou.

O defensor foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Essa será a sua primeira experiência no futebol brasileiro. O paraguaio, aliás, aproveitou a última data Fifa para pegar algumas dicas com Gustavo Gómez, do Palmeiras.

"Quando estive na seleção, o Gustavo Gómez me falou muito sobre o futebol brasileiro, falou que pode contar com a ajuda dele no que precisar. É um grande defensor paraguaio. Espero também poder ser também como os paraguaios que estiveram aqui no futebol brasileiro", revelou.

"Me interessa muito o futebol brasileiro, gosto muito. Espero poder me adaptar o mais rápido possível e ajudar o clube", completou.

Quem é Alexis Duarte?

Alexis Duarte é paraguaio e estava no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, o zagueiro somou 65 partidas, com uma assistência.

Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe da Rússia, sendo titular em seis delas.

O defensor de 1,85m foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em meio à temporada 2022/2023 do futebol europeu.

O contrato com o Santos é de quatro anos, até 2029.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela