Dorival e Fabinho acompanham treino do sub-20 e observam jovens do Corinthians

O técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol Fabinho Soldado assistiram ao treino da equipe sub-20 do Corinthians na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, para observar os jovens da base do clube.

Como o elenco principal se reapresenta no período da tarde, Dorival e Fabinho aproveitaram a manhã livre para acompanhar a atividade dos mais jovens. Em suas redes sociais, o Timão registrou a presença da dupla no treino.

Sob os olhos deles! ? Dorival Jr. e Fabinho Soldado estiveram presentes no treinamento dos #FilhosDoTerrão Sub-20 na manhã de hoje. ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/aa0sWHrSuB ? Corinthians (@Corinthians) September 16, 2025

Base presente

Os Filhos do Terrão estão cada vez mais presentes na rotina do grupo profissional do Corinthians. Diante da ausência de reforços, provocada pelo transfer ban, Dorival pinçou garotos da base para preencher lacunas do plantel e ajudar atravessar o momento difícil da equipe.

No último sábado, na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, o treinador promoveu a estreia do volante André Luiz, de 18 anos. Ele também tem utilizado os atacantes Gui Negão e Kayke. Outros jovens, como Dieguinho, Jacaré e Luiz Gustavo Bahia, têm sido relacionados com frequência para as partidas do Timão.

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela