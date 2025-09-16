Dorival e Fabinho acompanham treino do sub-20 e observam jovens do Corinthians
O técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol Fabinho Soldado assistiram ao treino da equipe sub-20 do Corinthians na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, para observar os jovens da base do clube.
Como o elenco principal se reapresenta no período da tarde, Dorival e Fabinho aproveitaram a manhã livre para acompanhar a atividade dos mais jovens. Em suas redes sociais, o Timão registrou a presença da dupla no treino.
Base presente
Os Filhos do Terrão estão cada vez mais presentes na rotina do grupo profissional do Corinthians. Diante da ausência de reforços, provocada pelo transfer ban, Dorival pinçou garotos da base para preencher lacunas do plantel e ajudar atravessar o momento difícil da equipe.
No último sábado, na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, o treinador promoveu a estreia do volante André Luiz, de 18 anos. Ele também tem utilizado os atacantes Gui Negão e Kayke. Outros jovens, como Dieguinho, Jacaré e Luiz Gustavo Bahia, têm sido relacionados com frequência para as partidas do Timão.
Próximo jogo do Corinthians
- Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Situação na tabela
- Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)
- Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)