De olho no São Paulo, Santos não ganha há quatro jogos no Brasileirão

16/09/2025 07h00

O Santos não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro. Precisando vencer o São Paulo na próxima rodada para se afastar da zona de rebaixamento, o Peixe enfrenta um jejum de quatro jogos sem vencer na competição.

Nos últimos quatro jogos pelo Brasileirão, o Santos foi goleado por 6 a 0 pelo Vasco no Morumbis, além de ter perdido para o Bahia por 2 a 0 em Salvador. Depois, nas duas rodadas seguintes, empatou com o Fluminense na Vila Belmiro, e o Atlético-MG em Belo Horizonte.

O Santos, por sua vez, não vence no Campeonato Brasileiro há mais de um mês. No dia 10 de agosto, o Peixe conquistou uma vitória importante por 2 a 1 diante do Cruzeiro, no Mineirão.

Clássico importante

Por conta dos maus resultados recentes, o Santos se aproximou da zona de rebaixamento. Atualmente, o Peixe é o 16º colocado do Brasileirão, com 23 pontos em 22 jogos. O Alvinegro Praiano tem seis vitórias e um jogo a menos na competição.

Santos e São Paulo se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

