Lavieri: Cruzeiro tem 90% de aproveitamento contra G6 do Brasileirão

O aproveitamento do Cruzeiro nos jogos contra os times do G6 do Brasileirão alcança a impressionante marca de 90%, destaca Danilo Lavieri no UOL News Esporte, do Canal UOL.

São 19 pontos em 21 disputados. Ele ganhou de todo mundo. Tem 90% de aproveitamento. É um absurdo. É muito bom. Danilo Lavieri

Ontem, o time de Leonardo Jardim bateu o Bahia fora de casa com golaço de Gabigol no fim e recuperou a vice-liderança do Brasileiro, embora tenha dois jogos a mais que o Palmeiras.

Lavieri comparou o aproveitamento da Raposa ao dos rivais pelo título

O Flamengo tem 10 pontos em 15 disputados, nada mal também: 66,6%. Tem muito jogo para o Flamengo ainda disputar. Danilo Lavieri

Agora o Palmeiras, contra o atual G6, são 5 pontos apenas em 18 disputados: 27,7% de aproveitamento. É um aproveitamento baixíssimo. Danilo Lavieri

'Cruzeiro mantém alto nível contra os rivais', diz Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro acrescenta que o Cruzeiro vem jogando bem desde o início do campeonato, o que explica os bons resultados contra os principais times.

Desde abril, o Cruzeiro vai mantendo contra os principais times do campeonato um nível de atuação e resultado de eficiência muito grande. O Cruzeiro vem jogando bem desde abril, exceto em algumas partidas que pareciam mais fáceis, em que ele vacilou e que pode até ter custado o campeonato dele daqui para frente. Arnaldo Ribeiro

