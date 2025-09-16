Crawford x Canelo tem maior audiência em um título do boxe no século; veja números

A vitória de Terence "Bud" Crawford sobre Saúl "Canelo" Álvarez na madrugada deste domingo, 14, registrou a maior audiência em uma disputa de cinturão do boxe neste século. Em números divulgados pela Netflix, 41,4 milhões de usuários acompanharam o combate ao longo deste fim de semana, ficando atrás somente do combate de exibição entre Jake Paul e Mike Tyson no último ano - 108 milhões.

O evento principal da noite no Allegiant Stadium, em Las Vegas, foi acompanhado ao vivo por 36,6 milhões de espectadores. Até o final deste domingo, o acumulado de streams no combate pelo cinturão indiscutível dos super-médios superou a casa dos 41 milhões de visualizações, sendo que 20,3 milhões destas vieram dos Estados Unidos. Ao longo do evento, a Netflix registrou um pico de 24 milhões de espectadores ao redor do mundo.

O evento chegou ao topo da plataforma de streaming em 30 países. Entre eles estão México, Reino Unido, Argentina, Austrália, Canadá, Irlanda e Filipinas, além dos Estados Unidos. Em 91 nações, a transmissão chegou ao top 10 da Netflix.

No estádio do Las Vegas Raiders, 70.482 pessoas se juntaram nas arquibancadas, com uma renda de US$ 47 milhões (cerca de R$ 250 milhões). Desde que foi inaugurado, em 2020, este foi o maior montante acumulado pela arena, incluindo partidas de futebol americano da National Football League (NFL).

Com o triunfo por decisão unânime após 12 rounds (116-112, 115-113 e 115-113), Crawford, de 37 anos, passou a deter os títulos da WBA, WBC, WBO e IBF. Mais que isso: se tornou o primeiro homem na era dos quatro cinturões a ser campeão indiscutível em três divisões diferentes, após repetir o feito nos super-leves e nos meio-médios. Invicto, agora ele soma 42 vitórias em 42 lutas, sendo 31 destas por nocaute.

Para Canelo, 35 anos, foi a terceira derrota na carreira, que agora registra 63 vitórias, três reveses e dois empates. O mexicano perdeu todos os cinturões que defendia desde 2021 e viu sua sequência de seis vitórias seguidas ser interrompida.

Crawford, por sua vez, se consolida como um dos grandes nomes do boxe mundial. "Muita gente duvidou de mim. Falaram que eu nunca tinha vencido alguém de nome. As pessoas têm me ignorado por anos. Ninguém pode ganhar de alguém e eu provei isso hoje", disse o americano, após a vitória.