Corinthians vê semana livre como trunfo para ter Memphis contra o Sport

Recuperar Memphis Depay é um dos principais objetivos de Dorival Júnior e do Corinthians nesta semana livre. Holandês pode retornar contra o Sport.

Retornando

Memphis ficou fora da vitória por 1 a 0 do Alvinegro no sábado, contra o Fluminense. Matheuzinho marcou o gol no Maracanã.

O camisa 10 se contundiu na vitória sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira. Recuperado de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, ele acusou novas dores e pediu para ser substituído pouco antes do intervalo.

O UOL apurou que a expectativa inicial era o holandês ficar cerca de uma semana fora, podendo ter sinal verde para retornar, portanto, na partida de domingo, contra o Sport, em Recife. A semana livre é vista como aliada pela recuperação.

Crise de ausências

E a recuperação seria de grande ajuda. No aquecimento para o embate contra o Flu, Rodrigo Garro teve uma contusão de grau 2 na panturrilha direita e ficou fora do time.

Além do argentino, José Martínez, com um trauma no tornozelo, e Raniele, também com queixas musculares, são dúvidas. Ausência certa é a de Gui Negão, que vive grande fase, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Yuri Alberto, em compensação, pode voltar à titularidade. O camisa 9 ficou um mês fora e entrou em campo nos dois últimos jogos saindo do banco, com minutagem limitada pela comissão técnica.

A vitória sobre o Fluminense deixou a equipe na nona colocação da tabela, com 29 pontos, sete a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Alvinegro enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, às 17h30 (de Brasília) do próximo domingo.