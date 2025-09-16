Contra LDU, Rigoni pode ampliar bons números em mata-matas pelo São Paulo

Emiliano Rigoni voltará a jogar uma partida de mata-mata pelo São Paulo nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU. O argentino acumulou bons números nestes tipos de jogos em sua primeira passagem pelo Tricolor e espera ampliar o desempenho positivo.

Ao todo, Rigoni disputou 13 jogos de mata-mata pelo time do Morumbis, marcou sete gols e deu duas assistências. Foram sete partidas pela Copa do Brasil, três pela Libertadores, duas pelo Campeonato Paulista e uma pela Sul-Americana. O argentino soma 13 gols pelo São Paul, ou seja, mais da metade dos tentos foram marcados em jogos eliminatórios.

Dos sete gols, dois foram marcados na Libertadores de 2021. O atacante balançou as redes duas vezes na vitória sobre o Racing-ARG, por 3 a 1, que classificou o São Paulo para as quartas de final daquela edição, em que viria a ser eliminado pelo Palmeiras. Rigoni passou em branco nos dois embates contra o rival alviverde.

Já as outras cinco bolas na rede aconteceram na Copa do Brasil de 2021. O argentino marcou na goleada contra o 4 de julho, por 9 a 2, na qual também contribuiu com uma assistência, e nos dois duelos contra Vasco (2) e Fortaleza (2), pelas oitavas e quartas de final, respectivamente. Na edição seguinte, não participou de gols nos dois jogos que disputou.

Rigoni voltou a participar diretamente de um tento são-paulino em mata-mata na vitória por 4 a 1 sobre o São Bernardo, pelas quartas de final do Paulistão de 2022, quando distribuiu uma assistência. Ele não marcou e nem deu passes para gol apenas pela Sul-Americana, em que jogou somente 14 minutos da partida de volta das oitavas de final da edição de 2022, contra a Universidad Católica-CHI.

De volta ao Tricolor, Rigoni está à disposição do técnico Hernán Crespo para as quartas de final da Libertadores. O argentino fez sua reestreia pela equipe no último domingo, quando entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não ser titular, o jogador pode ganhar minutagem devido às poucas opções no setor de ataque, que sofre com as lesões de Calleri, André Silva e Ryan Francisco.

O primeiro jogo contra a LDU está agendado para às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A volta acontece no dia 25, no mesmo horário, no Morumbis.