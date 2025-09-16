Topo

Conmebol inicia testes com câmera corporal em árbitros nas quartas da Libertadores

16/09/2025 21h14

A Conmebol anunciou que a câmera corporal em árbitros, utilizada com sucesso no último Mundial de Clubes, foi testada experimentalmente na partida de ida das quartas de final, entre Vélez Sarsfield e Racing, realizada na noite desta terça-feira. O brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi quem apitou e estreou a tecnologia na competição continental.

O objetivo é aproximar os torcedores da ação no campo e aumentar a transparência das decisões da arbitragem, com uma experiência em primeira pessoa a partir da perspectiva do árbitro principal.

"A CONMEBOL visa enriquecer a experiência do torcedor e aumentar a transparência do jogo com o uso da Referee Cam (uma câmera em primeira pessoa, da perspectiva do árbitro principal em campo). Essa inovação será implementada experimentalmente nas partidas das quartas de final da CONMEBOL Libertadores entre Vélez Sarsfield e Racing Club", escreveu.

Inicialmente, as imagens serão utilizadas apenas para avaliação interna e não serão transmitidas ao vivo. Se os testes forem bem-sucedidos, a Conmebol poderá disponibilizar a transmissão a partir das semifinais do torneio continental.

"A CONMEBOL trabalha para garantir que seus torneios ofereçam experiências únicas aos milhões de torcedores que acompanham o futebol sul-americano em todo o mundo. O uso dessa ferramenta tecnológica não só trará os torcedores ao campo, a poucos metros da ação, como também reforçará o compromisso da CONMEBOL com a transparência e o jogo limpo como pilares do esporte", concluiu.

A partida de volta entre Racing e Vélez será disputada na próxima terça-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Perón. Com o triunfo por 1 a 0 na noite desta terça-feira, o Racing jogará por um empate para avançar à semifinal da Libertadores.

