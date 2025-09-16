Como você avalia as reestreias de Toloi e Rigoni pelo São Paulo? Opine!

O zagueiro Rafael Toloi e o atacante Emiliano Rigoni reestrearam pelo São Paulo na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, no último domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor foi escalado como titular, enquanto o argentino entrou no segundo tempo.

De acordo com números do Sofascore, Toloi foi o jogador que mais realizou desarmes no jogo, com sete intervenções. Além disso, o defensor realizou seis cortes e uma interceptação e ganhou oito dos 13 duelos pelo chão que teve. O jogador iniciou o jogo no lugar de Ferraresi e formou trio de zaga com Sabino e Alan Franco.

Já Rigoni saiu do banco de reservas aos 13 minutos do segundo tempo e entrou no lugar de Dinenno, autor do gol são-paulino. Em pouco mais de 30 minutos em campo, o atacante argentino teve duas grandes chances para balançar as redes. Primeiro, finalizou de fora da área e parou em defesa de Léo Linck. Depois, disparou em contra-ataque, bateu na trave e quase ampliou o placar do jogo.

Toloi retornou ao São Paulo após passar 10 anos na Atalanta. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, o zagueiro foi campeão da Sul-Americana de 2012 e somou 133 jogos, com seis gols. Rigoni, por sua vez, estava no León, do México, e defendeu o time do Morumbis entre 2021 e 2022. Ao todo, disputou 71 jogos, marcou 13 gols e anotou nove assistências em seu primeiro período no clube paulista.