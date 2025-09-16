Como Palmeiras deve encarar River Plate? Comentaristas opinam

Na Live do Palmeiras, Paulo Massini e Danilo Lavieri debateram como Abel Ferreira deve escalar o time para enfrentar o River Plate, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

As equipes duelam no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, amanhã, às 21h30 (de Brasília). Para alcançar as quartas, o Palmeiras eliminou o Universitario (PER), enquanto o River Plate passou pelo Libertad (PAR).

Massini: Com três zagueiros, Palmeiras ganha na bola aérea

[Com três zagueiros], você vai liberar Khellven e Piquerez para jogarem, para ajudarem na armação do time. Não significa que o time vai ficar defensivo, mas ganha na parte da bola parada defensiva e na bola parada ofensiva tendo os três zagueiros em campo.

Então, jogando num 3-4-3, eu imagino que o Khellven vai ter mais liberdade para jogar, manteria o Felipe Anderson e faria o time dessa forma com o Andreas e o Aníbal fazendo a marcação por dentro.

Paulo Massini

Lavieri: Abel deve aproveitar momento

Eu não tiraria esse momento dos caras que entraram em campo contra o Inter e foram muito bem. Então os caras vão se olhar ali, lógico que é outro ambiente [...], mas o momento do time é muito importante para mim.

No máximo, para dar um pouco mais de segurança e um pouco mais de 'hablar', coloca o hermanito, coloca o Giay no lugar do Khellven [...], ele tem mostrado uma segurança defensiva.

Danilo Lavieri

