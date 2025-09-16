Com um a mais, Atlético-GO vira sobre Avaí e emenda quarto jogo sem perder na Série B

Nesta terça-feira, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebeu o Avaí no Estádio Antônio Accioly e venceu por 2 a 1, de virada. Lelê marcou os gols dos mandantes, enquanto Marcos Vinícius anotou o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, o Dragão, que jogou com um a mais desde os 41 minutos da etapa inicial, após a expulsão de Jonathan Costa, emendou o quarto jogo sem perder na competição (duas vitórias e dois empates). Assim, alcançou 35 pontos, na 13ª colocação. O Avaí, por sua vez, completou o sétimo duelo sem triunfar como visitante (cinco derrotas e dois empates). Deste modo, seguiu com os mesmos 36 somados, em 11º.

? ATLÉTICO-GO 2 x 1 AVAÍ ?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

? Marcos Vinícius, aos 25? do 1ºT (Avaí)

? Lelê, aos 33? do 1ºT (Atlético-GO)

? Lelê, aos 36? do 2ºT (Atlético-GO)

O jogo

O placar foi aberto pelo Avaí, aos 25 minutos de partida. Marcos Vinícius arriscou de muito longe para marcar um bonito gol.

Até que aos 33, ainda da etapa inicial, Lelê deixou tudo igual. O atleta recebeu o passe de Federico Martínez e completou para as redes.

O atleta voltou a marcar, desta vez aos 36 do segundo tempo, para virar o marcador e garantir a vitória do Atlético-GO. Com cruzamento de Guilherme Romão, Lelê escorou de cabeça para o fundo do gol.

Próximos jogos

Atlético-GO

Enfrenta o Remo, no Mangueirão, no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília).

Avaí