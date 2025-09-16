Com treino tático, Palmeiras encerra preparação para pegar o River Plate; veja escalação

Nesta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o River Plate, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. A bola rola nesta quarta, no Más Monumental, a partir das 21h30 (de Brasília).

O elenco alviverde começou o dia com vídeos na parte interna das instalações. Sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão, o Verdão realizou uma atividade tática em campo.

A única baixa par o treinador português é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho e só deve retornar aos gramados em 2026.

Por outro lado, os recém-contratados Andreas Pereira, Carlos Miguel e Jefté, já inscritos na Libertadores, treinaram junto ao restante do elenco e devem viajar com a delegação.

Desta forma, uma provável escalação do Alviverde tem: Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras busca se manter invicto no torneio continental. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado