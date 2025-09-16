Com reforços, Palmeiras desembarca em Buenos Aires para pegar o River Plate
Na noite desta terça-feira, o Palmeiras desembarcou em Buenos Aires, onde enfrentará o River Plate, em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola nesta quarta, no Estádio Mâs Monumental, às 21h30 (de Brasília).
A delegação palmeirense embarcou para a Argentina no período da tarde, logo após o último treino na Academia de Futebol, com foco no encerramento da preparação para o embate.
O Palmeiras busca se manter invicto no torneio continental. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregadoA única baixa para o treinador Abel Ferreira é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho e só deve retornar aos gramados em 2026.
Por outro lado, os recém-contratados Andreas Pereira, Carlos Miguel e Jefté, já inscritos na Copa Libertadores, treinaram junto ao restante do elenco e viajaram com a delegação para o duelo da competição internacional.
Desta forma, uma provável escalação do Alviverde tem: Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.