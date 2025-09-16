Com novidades, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Sport

Após dois dias de folga, o elenco do Corinthians voltou aos treinos na tarde desta terça-feira e iniciou a preparação para o jogo contra o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reapresentação no CT Dr. Joaquim Grava teve novidades.

O volante José Martínez, desfalque na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, treinou com bola. O equatoriano vinha se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo. Já Charles, que estava com dores no joelho, também realizou atividades no gramado. A dupla, portanto, pode ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

Em imagens divulgadas pelo Timão, Raniele também apareceu em campo. Ele, que está em transição física, é dúvida para a próxima partida, assim como Memphis Depay, com um edema na coxa.

André Carrillo, que passou por cirurgia na tornozelo, Rodrigo Garro, com uma contusão na panturrilha direita, e Gui Negão, suspensos, são desfalques certos. Em contrapartida, Breno Bidon volta da suspensão e reforça o Corinthians.

Como foi o treino?

Os jogadores abriram o dia com um trabalho de força na academia. No gramado, Dorival comandou um treinamento de de pressão pós-perda e outro voltado à posse de bola.

Ainda houve um exercício de enfrentamento em espaço reduzido e um complemento de tiros de corrida. O plantel se reapresenta nesta quarta-feira pela manhã para dar sequência à preparação.

Vitinho avalia fase do Corinthians

O atacante Vitinho, que estreou como titular diante do Fluminense, falou sobre o bom momento da equipe, que vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

"Foi uma apresentação feliz depois de um resultado positivo. Estamos, passo a passo, evoluindo. Conquistando os objetivos, que é pontuar e não perder jogos. Isso traz um ambiente leve e motivante para a semana e para o próximo desafio", disse o jogador.

"Eu acho que o principal é pensar no nosso objetivo, que é pontuar. Dar sequência às nossas vitórias. Independentemente do que o adversário esteja vivendo, temos que focar no nosso objetivo, que aí nos preparamos e chegamos melhores para o jogo. Vamos encontrar adversários à nossa frente e abaixo da gente, mas o objetivo e o pensamento têm que ser os mesmos: continuar vencendo no campeonato", concluiu.

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela