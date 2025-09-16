Topo

Esporte

Com Martinelli decisivo, Arsenal vence o Bilbao em estreia na Champions

16/09/2025 15h50

Pela primeira rodada da Champions League, o Arsenal bateu o Athletic Bilbao fora de casa nesta terça-feira, por 2 a 0. O brasileiro Gabriel Martinelli e Trossard foram os responsáveis pelos gols da vitória dos ingleses no Estádio de San Mamés.

Situação da tabela

O Arsenal soma três pontos e aguarda o final da rodada da Champions League para saber a classificação. O Bilbao fica zerado.

? Resumo do jogo 

? ATHLETIC BILBAO 0 x 2 ARSENAL ?

? Competição: Primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões

?? Local: Estádio de San Mamés

? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Gabriel Martinelli, aos 27? do 2ºT (Arsenal)

  • ? Trossard, aos 43? do 2ºT (Arsenal)

Como foi o jogo 

O primeiro tempo teve um jogo muito equilibrado. O Arsenal teve uma maior posse de bola e obrigou o goleiro Unai Simón a trabalhar. Do outro lado, o Bilbao conseguiu boas finalizações, mas nenhuma das equipes conseguiu inaugurar o marcador.

Já na segunda etapa, o Arsenal teve amplo domínio da partida. A equipe manteve novamente a posse e, aos 27 minutos, Gabriel Martinelli foi às redes. Trossard chutou para o campo de ataque e o brasileiro arrancou para dominar a bola, invadir a área e finalizar para dar a vitória ao Arsenal.

Aos 42, a equipe conseguiu ampliar. Martinelli realizou uma boa jogada individual pela esquerda e tocou na área para Trossard, que arrematou com precisão, sem chances para o goleiro Unai Simón.

Próximos jogos

Athletic Bilbao

  • Enfrenta o Valencia, no estádio de Mestalla, pelo Espanhol, às 16h (de Brasília), neste sábado.

Arsenal

  • Joga contra o Manchester City, no Emirates Stadium, pelo Inglês, às 12h30, no domingo.

Estreante, St. Gilloise bate o PSV fora de casa

Também pela Liga dos Campeões, o Union St. Gillloise, estreante na competição, venceu o PSV fora de casa por 3 a 1, nesta terça. David, El Hadj e Kevin Mac Allister marcaram pelos belgas no Philips Stadion, enquanto Van Bommel descontou para os holandeses.

 

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Corinthians vence disputa judicial contra Bertolucci e reduz dívida; veja valores

Onde vai passar Lanús x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Corinthians informa conclusão do envio de documentos solicitados pelo MP em investigação

Com Martinelli decisivo, Arsenal vence o Bilbao em estreia na Champions

Luiz Gustavo é liberado e voltará a treinar sem restrições no São Paulo após duelo com a LDU

Braitwhite passa por cirurgia no tendão de aquiles e só retorna ao Grêmio em 2026

Em alta no Palmeiras, Facundo Torres projeta decisão contra o River Plate: "Duríssima"

MP investiga possível ligação de facção criminosa com o Corinthians; entenda

Assistir Real Madrid x Olympique na Champions: veja onde vai passar o jogo

Assistir Benfica x Qarabag pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Tottenham x Villarreal pela Champions: veja onde vai passar o jogo