Com Martinelli decisivo, Arsenal vence o Bilbao em estreia na Champions
Pela primeira rodada da Champions League, o Arsenal bateu o Athletic Bilbao fora de casa nesta terça-feira, por 2 a 0. O brasileiro Gabriel Martinelli e Trossard foram os responsáveis pelos gols da vitória dos ingleses no Estádio de San Mamés.
Situação da tabela
O Arsenal soma três pontos e aguarda o final da rodada da Champions League para saber a classificação. O Bilbao fica zerado.
? Resumo do jogo
? ATHLETIC BILBAO 0 x 2 ARSENAL ?
? Competição: Primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões
?? Local: Estádio de San Mamés
? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 13h45 (de Brasília)
Gols
- ? Gabriel Martinelli, aos 27? do 2ºT (Arsenal)
- ? Trossard, aos 43? do 2ºT (Arsenal)
Como foi o jogo
O primeiro tempo teve um jogo muito equilibrado. O Arsenal teve uma maior posse de bola e obrigou o goleiro Unai Simón a trabalhar. Do outro lado, o Bilbao conseguiu boas finalizações, mas nenhuma das equipes conseguiu inaugurar o marcador.
Já na segunda etapa, o Arsenal teve amplo domínio da partida. A equipe manteve novamente a posse e, aos 27 minutos, Gabriel Martinelli foi às redes. Trossard chutou para o campo de ataque e o brasileiro arrancou para dominar a bola, invadir a área e finalizar para dar a vitória ao Arsenal.
Aos 42, a equipe conseguiu ampliar. Martinelli realizou uma boa jogada individual pela esquerda e tocou na área para Trossard, que arrematou com precisão, sem chances para o goleiro Unai Simón.
Próximos jogos
Athletic Bilbao
- Enfrenta o Valencia, no estádio de Mestalla, pelo Espanhol, às 16h (de Brasília), neste sábado.
Arsenal
- Joga contra o Manchester City, no Emirates Stadium, pelo Inglês, às 12h30, no domingo.
Estreante, St. Gilloise bate o PSV fora de casa
Também pela Liga dos Campeões, o Union St. Gillloise, estreante na competição, venceu o PSV fora de casa por 3 a 1, nesta terça. David, El Hadj e Kevin Mac Allister marcaram pelos belgas no Philips Stadion, enquanto Van Bommel descontou para os holandeses.