Chuva adia estreia de Bia Haddad no WTA 500 da Coreia do Sul

A chuva atrapalhou os planos de Bia Haddad, número 25 do mundo no tênis feminino. A brasileira iria estrear contra a sul-coreana Dayeon Back (306ª) na manhã desta terça-feira, pelo WTA 500 de Seul, mas as más condições climáticas adiaram o duelo.

Defendendo seu título do WTA 500 da Coreia do Sul, Bia Haddad entrou como a sexta melhor jogadora ranqueada no torneio. Assim, pulou as classificatórias e foi sorteada diretamente na fase de pré-oitavas.

Bia Haddad busca se recuperar da eliminação do SP Open. No WTA 250 de São Paulo, a brasileira, mesmo jogando em casa, caiu para a mexicana Renata Zarazua, número 75 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(5) e 6/3.

Estado da quadra em Seul, após forte chuva na Coreia do Sul. (Foto: Reprodução / WTA TV)

Novo horário do duelo

O jogo, que inicialmente iria acontecer por volta das 7h (de Brasília) desta terça-feira, agora será realizado na madrugada desta quarta, não antes de 3h10.

Quem avançar, encara a alemã Ella Seidel (105ª no ranking WTA), que passou das qualificatórias, eliminando a japonesa Mai Hontana e a russa Anastasia Zakharova e bateu a francesa Jessika Ponchet na primeira fase principal.