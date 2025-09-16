Chelsea altera lista de inscritos da Liga dos Campeões

Um dia antes de estrear na Liga dos Campeões, o Chelsea alterou a lista de jogadores inscritos na competição europeia. Devido a lesão na coxa, o volante português Dario Essugo deu lugar ao meia argentino Facundo Buonanotte.

A mudança não altera nenhuma das principais peças do técnico Enzo Maresca, que segue contando com seus titulares no elenco. Por se tratar de duas opções jovens entre os jogadores do Chelsea, a alteração na posição deverá promover minutos ao meia Buonanotte, de apenas 21 anos.

Elenco do Chelsea na Liga dos Campeões

Com apenas uma mudança, a base inscrita do Chelsea na Champions se manteve a mesma.

? Goleiros

Robert Sánchez

Filip Jørgensen

?? Defensores

Tosin Adarabioyo

Benoît Badiashile

Trevoh Chalobah

Levi Colwill

Marc Cucurella

Wesley Fofana

Malo Gusto

Jorrel Hato

Reece James

? Meio-campistas

Moisés Caicedo

Facundo Buonanotte

Enzo Fernández

Andrey Santos

? Atacantes

Liam Delap

Alejandro Garnacho

Jamie Gittens

Marc Guiu

Pedro Neto

Cole Palmer

João Pedro

Estêvão Willian

Jogos na fase de liga do Chelsea

Bayern de Munique x Chelsea (primeira rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 17/09 (quarta-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Munique, na Alemanha ? Allianz Arena

Chelsea x Benfica (segunda rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 30/09 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Chelsea x Ajax (terceira rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 22/10 (quarta-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Qaraba? x Chelsea (quarta rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 05/11 (quarta-feira), às 13h45 (de Brasília)



?? Local: em Baku, no Azerbaijão ? Stadium Tofig Bahramov

Chelsea x Barcelona (quinta rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 25/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Atalanta x Chelsea (sexta rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 09/12 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Bérgamo, na Itália ? Gewiss Stadium

Chelsea x Pafos (sétima rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 21/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)



?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Napoli x Chelsea (oitava rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 28/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)



?? Local: em Nápoles, na Itália ? Stadio Diego Armando Maradona.