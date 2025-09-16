Topo

Chelsea altera lista de inscritos da Liga dos Campeões

16/09/2025 12h06

Um dia antes de estrear na Liga dos Campeões, o Chelsea alterou a lista de jogadores inscritos na competição europeia. Devido a lesão na coxa, o volante português Dario Essugo deu lugar ao meia argentino Facundo Buonanotte.

A mudança não altera nenhuma das principais peças do técnico Enzo Maresca, que segue contando com seus titulares no elenco. Por se tratar de duas opções jovens entre os jogadores do Chelsea, a alteração na posição deverá promover minutos ao meia Buonanotte, de apenas 21 anos.

Elenco do Chelsea na Liga dos Campeões

Com apenas uma mudança, a base inscrita do Chelsea na Champions se manteve a mesma.

? Goleiros

  • Robert Sánchez

  • Filip Jørgensen

?? Defensores

  • Tosin Adarabioyo

  • Benoît Badiashile

  • Trevoh Chalobah

  • Levi Colwill

  • Marc Cucurella

  • Wesley Fofana

  • Malo Gusto

  • Jorrel Hato

  • Reece James

? Meio-campistas

  • Moisés Caicedo

  • Facundo Buonanotte

  • Enzo Fernández

  • Andrey Santos

? Atacantes

  • Liam Delap

  • Alejandro Garnacho

  • Jamie Gittens

  • Marc Guiu

  • Pedro Neto

  • Cole Palmer

  • João Pedro

  • Estêvão Willian

Jogos na fase de liga do Chelsea

Bayern de Munique x Chelsea (primeira rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 17/09 (quarta-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Munique, na Alemanha ? Allianz Arena

Chelsea x Benfica (segunda rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 30/09 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Chelsea x Ajax (terceira rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 22/10 (quarta-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Qaraba? x Chelsea (quarta rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 05/11 (quarta-feira), às 13h45 (de Brasília)

?? Local: em Baku, no Azerbaijão ? Stadium Tofig Bahramov

Chelsea x Barcelona (quinta rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 25/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Atalanta x Chelsea (sexta rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 09/12 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Bérgamo, na Itália ? Gewiss Stadium

Chelsea x Pafos (sétima rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 21/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)

?? Local: em Londres, na Inglaterra ? Stamford Bridge

Napoli x Chelsea (oitava rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 28/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)

?? Local: em Nápoles, na Itália ? Stadio Diego Armando Maradona.

